Destaque do Ano terá edição especial em novembro; evento vai reunir grandes nomes da sociedade acreana

A tradicional festa Prêmio Melhores do Ano, idealizada e organizada por Rubedna Braga, retorna em edição especial no dia 27 de novembro, no espaço Gourmet de Silvia Montenegro, em Rio Branco. O evento, que se consolidou como um dos mais importantes do calendário social e cultural do Acre, volta após uma pausa de oito anos.

“Nós começamos ajudando a fada madrinha Yolanda Silva, homenageando os artistas da terra. Depois, em 1989, ampliamos a proposta. Naquela época, Carlos Marinho fazia os destaques do ano, mas homenageava as mulheres mais bonitas. Eu queria algo com mais relevância, que reconhecesse pessoas valorosas pelo trabalho e pela dedicação”, relembrou.

A primeira grande edição ocorreu em 1987 e foi transmitida ao vivo para 22 estados pelo SBT. “Eu tive uma grande amiga, a paraibana Nádia Farias, que disse: ‘Se você vai fazer essa festa, faça direito’. E assim eu fiz. Para mim, toda festa é como se fosse a primeira, sempre com o mesmo nervosismo e emoção. É uma festa que tem a minha cara, porque tudo nela tem um toque de amor, carinho e reconhecimento”, disse.

Personalidades Homenageadas

Ao longo de 30 anos, o prêmio destacou artistas, políticos, empresários, jornalistas e personalidades acreanas e nacionais. Entre os momentos mais marcantes, Rubedna lembra da homenagem ao compositor Tião Natureza, que apresentou uma canção dedicada a Chico Mendes. “Ele veio todo caracterizado, com a barba grande. Também tivemos figuras como Geraldo Leite, com sua voz marcante, e a Nilce Machado, uma verdadeira figurona. Foram muitas personalidades homenageadas, incluindo ministros, governadores e até o cônsul do Brasil no Peru”, contou.

Pausa e retorno

A última edição aconteceu em 2017. Rubedna explica que decidiu interromper o evento por acreditar que tudo tem seu tempo. “A mídia tem o poder de levantar, mas também de derrubar. Achei que estava na hora de parar. Mas as pessoas nunca aceitaram muito bem. Sempre perguntavam por que eu havia parado. O glamour da festa deixou saudade”, afirmou.

Ela diz que o retorno não foi motivado apenas pela pressão externa, mas por uma vontade pessoal. “Vários amigos e empresários pediam, mas não foi isso que me inspirou. Foi algo aqui dentro de mim. Deu saudade, a vontade de fazer e de acontecer novamente”, destacou.

Estrutura e custos

Segundo a organizadora, o evento exige uma grande estrutura, mas mantém a tradição de oferecer uma noite de requinte. “Uma festa como a minha custa hoje em torno de R$58 mil. Tenho empresários que ajudam, mas nunca deixei de homenagear alguém por não poder pagar. Jornalistas, poetas e pessoas que merecem sempre têm lugar garantido. Para quem tem condições, acho justo ajudar comprando uma mesa ou convite, mas o reconhecimento não depende disso”, explicou.

Edição 2025

A edição deste ano promete manter o suspense que sempre caracterizou o prêmio. “Eu não divulgo os homenageados antes, é tudo surpresa. No dia, os nomes são revelados durante o evento. E ainda tem o homenageado especial, que eu mesma escolho e que não sabe de nada até a hora do anúncio. É uma emoção única”, adiantou Rubedna.

O evento está marcado para o dia 27 de novembro, no espaço Gourmet da Silvia Montenegro. “Será uma edição especial, com o mesmo brilho de sempre. Para mim, cada festa é única, feita com amor e dedicação”, finalizou a idealizadora.

Veja fotos de edições anteriores: