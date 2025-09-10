10/09/2025
Destaque: repórter do ContilNet conquista 2º lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A reportagem premiada foi “Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco”

O jornalista Vitor Hugo Paiva, do ContilNet, foi destaque na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo ao conquistar o 2º lugar na categoria Melhor Texto. A reportagem premiada foi “Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco”, que destacou uma iniciativa que reúne 18 pequenos negócios de diferentes segmentos e acontece em diversos condomínios da capital acreana.

A premiação reconhece reportagens que abordam o universo do empreendedorismo no Brasil e, neste ano, manteve o formato em três etapas: estadual, regional e nacional.

VEJA A MATÉRIA: Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco

A edição atual avaliou trabalhos em quatro categorias principais — Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo — além da especial Jornalismo Universitário. Os conteúdos inscritos foram analisados a partir de temáticas como empreendedorismo, inovação, transformação digital, bioeconomia, políticas públicas, inclusão produtiva, empreendedorismo feminino, acesso a crédito, entre outros aspectos ligados ao desenvolvimento dos pequenos negócios no país.

Vitor Hugo Paiva destacou a importância do coletivo em sua conquista: “Esse prêmio não é apenas meu, é de toda a equipe que está ao meu lado todos os dias e que faz do ContilNet um ambiente maravilhoso para se trabalhar.”

Com mais de uma década de existência, o Prêmio Sebrae de Jornalismo se consolidou como uma das principais vitrines do jornalismo voltado para empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico no Brasil. A conquista de Vitor Hugo coloca o Acre em evidência no cenário nacional e valoriza a produção jornalística local.

