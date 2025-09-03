Desvio em cestas básicas teve “foto fake” e “destaque” da primeira-dama do Tocantins

O governo de Tocantins forjou uma “foto fake” com cestas básicas para fugir da fiscalização sobre um contrato sob suspeita de corrupção.

A Polícia Federal (PF) investiga um esquema de desvios em um contrato de compra de cestas básicas pelo governo do Tocantins. As suspeitas de desvio resultaram no asfaltamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nesta quarta-feira (3/9).

Conversas encontradas no celular de um dos investigados, segundo a PF, mostra que em 2022 integrantes do governo pegaram cestas básicas “emprestadas” com uma empresa para ludibriar a fiscalização.

WILTON: Então, cê já tá indo pra lá, fala pra mim que eu vou pra lá então (…) que eu tô com o carro aqui cheio de cesta eu tô doido pra botar essa cesta lá e esperar amanhã fazer a visita lá na SETAS né, fiscalização, e depois colocar novamente a cesta no carro e entregar lá pro ROSALINO, que ela é emprestada né, ele me emprestou só (…)

PC LUSTOSA: agorinha

PC LUSTOSA: passar no chaveiro

WILTON: Chegando aí

PC LUSTOSA: blz

WILTON: Ela vai atrasar um pouco o pessoal da SETAS. Me mandou aqui.

De acordo com a PF, o empréstimo das cestas tinha como objetivo “encenar” o fornecimento do material que não havia sido produzido como estava previsto no contrato.

Além da “foto fake”, as conversas em posse da PF apontam que os investigados tramaram a criação de uma lista com 1.500 nomes que seria utilizada para prestar contas sobre quem teria sido beneficiado pelas cestas básicas.

WILTON: (Encaminha áudio de terceira não identificada). “Wilton, tem como você ver com o PC ou você conhecer alguém que tenha uma lista de nomes…. nomes, CPFs, a gente precisa de uns mil e quinhentos nomes ainda pra completar a lista, tá? Pra fazer a prestação de contas lá das cestas que o TIAGO não tem né, e aí tá precisando desse restante. Fala com ele aí, vê aí se o PC tem alguma coisa ainda da campanha dele. É só nome e CPF”.

PC LUSTOSA: Meu Deus

PC LUSTOSA: Tenho nada, irmão, as coisas da campanha queimei tudo.

PC LUSTOSA: Roberto tá viajando.

PC LUSTOSA: Senão pedia para ele

PC LUSTOSA: Se tiver arruma

WILTON: Precisamos muito

Os contratos para compra e distribuição de cestas básicas, segundo a PF, eram feitos pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão Social, Esportiva e Cultural (Idegsesc).

Segundo a PF, o Idegesec teve como presidente, entre 2013 e 2019, a primeira-dama de Tocantins, Karynne Sotero Campos.

Os investigadores apontam que o Instituto até hoje está “umbilicalmente ligado” à primeira-dama.

“O controle de Karynne Sotero O sobre o ente é reforçado pelos diálogos identificados no aparelho celular de Paulo César Lustosa, ocasião em que se constatou que até mesmo as chaves da instituição permaneciam em seu poder, mesmo após sua saída formal do instituto”, diz a PF.

Dados do celular de Lustosa, diz a PF, mostraram a “intensa atuação de Karynne Sotero, esposa do governador Wanderlei Barbosa, no desvio de recursos públicos destinados à compra de cestas básicas para fornecimento à população carente do Estado.”