Detalhe mostra que Virginia Fonseca e Vini Jr. estão juntos; veja

Os rumores envolvendo um suposto romance entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Jr. ganharam ainda mais força nesta quarta-feira (3/9). Apesar de tentarem manter a possível relação de maneira discreta, internautas perceberam que os dois estão passando o dia juntinhos em um luxuoso iate no litoral da Espanha.

Foto

Virginia Fonseca, que comanda o Sabadou no SBT, está fazendo uma viagem pelo país europeu ao lado de alguns amigos e já passou até pelo estádio do Real Madrid, atual time do atleta brasileiro. Hoje pela manhã, ela compartilhou diversos stories ao lado dos colegas em alto mar, ostentando em um iate de luxo.

Já Vini Jr., um pouco mais reservado, publicou apenas uma foto nos Melhores Amigos do Instagram. A imagem, que vazou e foi divulgada por Leo Dias, mostra que o jogador também está em um barco curtindo as férias em alto mar. Internautas mais atentos, claro, já perceberam que ele e a influenciadora estão no mesmo local, apesar de não aparecerem juntos nas publicações.

Rumores

A aproximação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. foi revelada com exclusividade pela coluna Fabia Oliveira em julho, apenas dois meses após o fim do casamento da influenciadora com o cantor sertanejo Zé Felipe. Eles estavam juntos há cinco anos e têm três filhos.

Virginia participou das festas organizadas pelo jogador no Rio de Janeiro para celebrar seu aniversário. Uma fonte da coluna afirmou ter visto a ex-esposa de Zé Felipe no local e em clima de intimidade com o anfitrião. Em uma das festas, Virginia chegou com Vini e os dois ficaram juntinhos em uma área escura e discreta na pérgola da piscina.

Pouco depois, a famosa confirmou que compareceu à festa do jogador durante seu programa no SBT. “Minha última ressaca foi recentemente”, disse, na ocasião. “Foi na festa do Vini. Eu saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro e sete da manhã eu tava em São Paulo”, disse.