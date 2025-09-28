28/09/2025
Detento é encontrado morto na Unidade Penitenciária no interior do Acre

Preso havia sido colocado em cela isolada por decisão judicial e causas da morte serão apuradas pelo IML

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou a morte do detento Antônio Valceni da Silva e Silva, neste sábado (27), na Unidade Penitenciária de Tarauacá, no interior do estado.

Detento é encontrado morto na Unidade Penitenciária no interior do Acre. Foto: Reprodução

Segundo o órgão, o preso havia dado entrada na unidade na sexta-feira (26) e, por decisão judicial, estava em isolamento em uma cela da ala da enfermaria. Ele foi encontrado sem vida pelos policiais penais de plantão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. As circunstâncias da morte serão investigadas e só poderão ser confirmadas após laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, destacou que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas para esclarecer o caso.

