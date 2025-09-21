Detran realiza ação educativa sobre álcool e direção em bares de Rio Branco

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) promoveu na noite do último sábado (20), uma ação de conscientização em diferentes bares de Rio Branco. A iniciativa teve como objetivo alertar frequentadores sobre os riscos de dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Durante a mobilização, equipes do Detran abordaram motoristas e motociclistas, distribuíram materiais educativos e reforçaram mensagens de segurança no trânsito.

A ação destacou a importância da responsabilidade, principalmente nos finais de semana, quando o consumo de álcool tende a aumentar e os riscos de acidentes são maiores.

O órgão reforça que a combinação de álcool e direção continua sendo uma das principais causas de acidentes de trânsito, e a prevenção depende de escolhas conscientes por parte de todos.

Veja o vídeo: