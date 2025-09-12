12/09/2025
Universo POP
Vizinhos se mobilizam para tirar casal Nardoni de Santana; abaixo-assinado vai ao MP
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens
Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza

Detran divulga lista com motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso; veja os nomes

Defesa pode ser protocolada na Divisão de Suspensão e nas Ciretrans

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) tornou público o edital de notificação nº 39/2025, referente à instauração de processos administrativos de suspensão do direito de dirigir. A medida está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foi adotada após o insucesso das tentativas de notificação postal aos condutores envolvidos.

Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado/Foto: Reprodução

De acordo com o órgão, a instauração do processo está fundamentada no artigo 261 do CTB e nos artigos 10, §1º, e 23 da Resolução Contran nº 723/2018. Os motoristas listados no edital têm o prazo de 30 dias, contados da publicação, para apresentar defesa por escrito junto à Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Também é possível protocolar a defesa nas Ciretrans do estado, observados os horários e datas de atendimento de cada unidade. O Detran-AC ressalta que a ausência de manifestação dentro do prazo resultará no julgamento à revelia e na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme estabelece o artigo 265 do CTB.

As informações detalhadas sobre cada processo podem ser consultadas no edital completo.

VEJA A LISTA NA ÍNTEGRA

LISTAA

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost