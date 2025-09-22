DF-001: faixa reversa é temporariamente interditada após atropelamento

Escrito por Metrópoles
Um pedestre foi atropelado na faixa reversa DF-001, entre o 3º Distrito Rodoviário e o Viaduto de Samambaia, no sentido Lago Sul, na manhã desta segunda-feira (22/9).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a faixa reversa foi temporariamente interditada para atendimento da vítima.

De acordo com o DER, o trânsito na DF-001 está lento desde a Papuda, passando pelo balão de São Sebastião e Mangueiral.

