DF-001: faixa reversa é temporariamente interditada após atropelamento

Um pedestre foi atropelado na faixa reversa DF-001, entre o 3º Distrito Rodoviário e o Viaduto de Samambaia, no sentido Lago Sul, na manhã desta segunda-feira (22/9).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a faixa reversa foi temporariamente interditada para atendimento da vítima.

De acordo com o DER, o trânsito na DF-001 está lento desde a Papuda, passando pelo balão de São Sebastião e Mangueiral.