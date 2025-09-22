df:-43-motoristas-foram-autuados-por-embriaguez-no-fim-de-semana

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), autuou 43 motoristas por embriaguez. As operações de fiscalização foram feitas em Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto e Sobradinho, entre sexta-feira (19/9) e domingo (21/9).

As ações resultaram em 406 testes de bafômetro, que resultaram na autuação dos 43 motoristas por estarem dirigindo sob efeito de álcool. Um deles foi conduzido à delegacia por apresentar nível alcoólico no etilômetro que configura como crime.

As equipes ainda flagraram 10 motoristas sem habilitação, sete com a CNH vencida há mais de 30 dias, dois com o direito de dirigir suspenso e outros 25 por diferentes infrações.

Álcool x direção

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir após ingerir bebida alcoólica é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por um ano. A reincidência no período de até 12 meses dobra a penalidade, chegando a R$ 5.869,40.

Além disso, concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar configura crime, com pena de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.