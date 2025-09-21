DF: mulher morre e 2 crianças ficam feridas após carro bater em poste

Escrito por Metrópoles
df:-mulher-morre-e-2-criancas-ficam-feridas-apos-carro-bater-em-poste

Uma mulher de 43 anos morreu e duas crianças ficaram feridas, na noite deste domingo (21/9), após um carro colidir contra um poste, na DF-140 km 11, próximo ao Núcleo Rural Barreiros, região do Jardim Botânico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 20h27.

No local, as equipes se depararam com um Fiat Palio Weekend prata que havia colidido contra um poste de iluminação pública. O veículo era ocupado por três pessoas do sexo feminino.

A mulher foi encontrada sem sinais vitais. Ela teve o óbito declarado no local.

Duas crianças, de aproximadamente 6 e 8 anos, receberam atendimento e foram transportadas para o Hospital de Base.

A via foi isolada para o atendimento. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

