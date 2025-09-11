DF passará por calor intenso e sem previsão de chuvas nesta 5ª feira

A capital brasiliense e regiões do Entorno passarão por extremo clima seco e uma onda de calor nesta quinta-feira (11/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros variam de 32º C a 35º C.

A umidade relativa do ar pode variar entre 15% e 20%, considerado crítico à saúde humana. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, nestes casos, se deve utilizar protetor solar até pelo menos às 16h do dia de hoje, além de se manter bastante hidratado.

Se os termômetros atingirem a temperatura prevista pelo Inmet de mínima de 32º C e máxima de 35º C, se tornará mais um recorde para a capital federal de dia mais quente do ano, superando esta quarta-feira (10/9) que registrou máxima de 34,7º C.

Leia também

Ainda de acordo com o Instituto, o tempo seco e o calor extremo se devem pela massa de ar seco que paira a região central do Brasil, impedindo a formação de chuvas. As nuvens carregadas chegam apenas no final do mês de setembro e começo de outubro.

Nesta manhã, por volta das 7h20, imagens feitas pelo Metrópoles na região central de Brasília mostraram uma névoa seca no ar, deixando o céu com um aspecto embaçado.

Esse fenômeno é consequência do excesso de poeira do tempo seco, e dos resquícios das queimadas, comuns nessa época do ano, trazidas pelo vento.