11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

DF passará por calor intenso e sem previsão de chuvas nesta 5ª feira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
df-passara-por-calor-intenso-e-sem-previsao-de-chuvas-nesta-5a-feira

A capital brasiliense e regiões do Entorno passarão por extremo clima seco e uma onda de calor nesta quinta-feira (11/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros variam de 32º C a 35º C.

A umidade relativa do ar pode variar entre 15% e 20%, considerado crítico à saúde humana. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, nestes casos, se deve utilizar protetor solar até pelo menos às 16h do dia de hoje, além de se manter bastante hidratado.

Se os termômetros atingirem a temperatura prevista pelo Inmet de mínima de 32º C e máxima de 35º C, se tornará mais um recorde para a capital federal de dia mais quente do ano, superando esta quarta-feira (10/9) que registrou máxima de 34,7º C.

Leia também

Ainda de acordo com o Instituto, o tempo seco e o calor extremo se devem pela massa de ar seco que paira a região central do Brasil, impedindo a formação de chuvas. As nuvens carregadas chegam apenas no final do mês de setembro e começo de outubro.

Nesta manhã, por volta das 7h20, imagens feitas pelo Metrópoles na região central de Brasília mostraram uma névoa seca no ar, deixando o céu com um aspecto embaçado.

Esse fenômeno é consequência do excesso de poeira do tempo seco, e dos resquícios das queimadas, comuns nessa época do ano, trazidas pelo vento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost