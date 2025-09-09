DF tem 637 vagas e até R$ 5 mil de salário nesta quarta-feira (10/9)

Com salário de até R$ 5 mil, as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (10/9), 637 vagas para quem procura a inserção no mercado de trabalho.

O posto com a maior remuneração ofertada é o de gerente geral de vendas, na Zona Industrial do Guará, que tem três vagas. Para preencherem os requisitos, os candidatos precisam ter ensino superior completo em marketing.

Na mesma região, estão disponíveis outras 36 vagas de emprego, que atendem a perfis variados, desde cargos sem exigência de escolaridade até profissionais com ensino superior completo.

Entre os destaques, estão 10 vagas para auxiliar de jardinagem, com remuneração de R$1.624,26, e outras 10 para tratorista operador de roçadeira, com salário de R$1.686,23, função que exige apenas o ensino fundamental.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].