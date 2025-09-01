DF tem 722 vagas nesta terça (2/9), com salários de até R$ 4,5 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem, nesta terça-feira (2/9), oferecendo 722 vagas para quem está à procura de um emprego, com salários que chegam a R$ 4,5 mil.

A vaga com maior remuneração é o de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), no Guará, com uma oportunidade disponível. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e experiência prévia na função.

Outros dois cargos destacam-se pela quantidade de vagas oferecidas, com 40, cada: açougueiro e gerente de loja e supermercado, ambas na Asa Sul.

O primeiro exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 1.518. Para a segunda oportunidade, é preciso ter completado o ensino médio e o salário é de R$ 3,5 mil. Não há exigência de experiência para nenhum dos dois.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].