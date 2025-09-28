DF terá de 40 a 50 escolas cívico-militares, afirma Ibaneis Rocha

O governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu ampliar o projeto das escolas cívico-militares no Distrito Federal, durante um almoço em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), no sábado (27/9).

“Vamos cumprir a promessa do início do mandato, em 2019, de entregar 40 escolas cívico-militares, com a perspectiva de avançar para 50 unidades”, pontuou Ibaneis.

Segundo o planejamento inicial do Palácio do Buriti, o programa chegará a 40 escolas até o final de 2026. A seleção das novas unidades está em fase de definição.

O modelo é resultado de parceria entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública. Atualmente, está presente em 25 escolas da rede pública. Do tota, 17 contam com apoio do CBMDF e oito, com a Polícia Militar (PMDF).

As unidades estão em Brazlândia, Ceilândia, Guará, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Taguatinga, Plano Piloto e Cruzeiro.

Entre elas, o CEF 01 do Núcleo Bandeirante, CEF 19 de Taguatinga e CED 416 de Santa Maria estão entre os melhores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da rede pública do DF.

Disciplina e cidadania

Cada escola conta com 20 a 25 militares, com atividades extracurriculares de disciplina e cidadania. O custo médio de operação anual é de R$ 200 mil por unidade.

Entre os projetos, há o Musicalização nas Escolas Cívico-Militares. Nele, os alunos aprendem a tocar um instrumento no contraturno escolar com apoio de músicos da reserva militar do Corpo de Bombeiros.

Reajuste

Ibaneis também comentou sobre a recomposição salarial das forças de segurança. O DF aguarda o aval do Governo Federal para encaminhar a proposta ao Congresso Nacional.

“Acertamos no início do ano, junto às forças de segurança, o reajuste que era possível conceder dentro do nosso Fundo Constitucional”, afirmou.

Para Ibaneis, a proposta tem condições de aprovação. “Tenho certeza de que aprovaremos rapidamente, com o apoio de nossos parlamentares e de todas as bancadas, esse reajuste mais do que merecido por todos vocês”, declarou.

Tropa

Ibaneis também destacou o reforço da tropa. entre 2019 e 2025, o chefe do Executivo nomeou mais de 1,6 mil soldados e, no ano passado, autorizou uma redução de interstício, beneficiando mais de 2,8 mil militares.

Em abril deste ano, o governador anunciou um novo concurso para compor o quadro de servidores do CBMDF, devido às aposentadorias dentro da corporação.

Além disso, a primeira promoção de 2025 ocorreu em 30 de março, com 588 praças promovidos, desde subtenentes a cabos.