DF terá transporte público de graça durante todo o fim de semana

Em função das comemorações do Dia da Independência do Brasil, o programa Vai de Graça vai valer além do domingo (7/9), também para o sábado (6/9). A determinação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF), nesta quinta-feira (4/9).

No sábado, os ônibus do transporte público do DF vão circular normalmente nos horários da tabela de sábado. No feriado de 7 de Setembro, além dos horários normais da tabela de domingo, haverá reforço de 134 veículos para realizar viagens extras entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.

O reforço será no período entre 7h e 13h, destinado a atender principalmente o público que vai assistir ao desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), Zeno Gonçalves, o movimento de passageiros no fim de semana aumentou cerca de 70% após a implantação do programa.

O gestor comentou que o sistema registrava cerca de 270 mil acessos aos domingos, subindo para a média de 460 mil viagens, após a implantação do Vai de Graça. “Nos dias em que há eventos abertos à participação popular com previsão de aumento da demanda, como o desfile de 7 de Setembro, determinamos o reforço da frota para atender a população em seus deslocamentos”, explicou Zeno.