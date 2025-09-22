dia-da-banana:-nutri-revela-truque-para-fruta-amadurecer-mais-devagar

Comprou um cacho de bananas e logo elas começaram a escurecer? O amadurecimento rápido das bananas é um problema comum, principalmente nas altas temperaturas. Se você costuma guardá-la na geladeira ou em um cesto fora dela, saiba que existem métodos mais eficazes para manter a fruta fresca por mais tempo.

Leia também

Viralizou nas redes sociais um truque simples, em que um utensílio doméstico comum pode fazer suas bananas permanecerem frescas por mais tempo. A estratégia consiste em envolver os talos da fruta com papel-alumínio.

A nutricionista Cibele Santos, aponta que sim, a técnica pode funcionar. “Envolver o cabo da banana com papel alumínio ajuda a reduzir a liberação de etileno, o que pode retardar o amadurecimento. Uma dica simples, mas eficaz.”

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Como fazer a banana durar mais tempo?

Cibele revela algumas dicas para como fazer as bananas durarem mais tempo: