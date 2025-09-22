dia-da-banana:-nutri-revela-truque-para-fruta-amadurecer-mais-devagar

Comprou um cacho de bananas e logo elas começaram a escurecer? O amadurecimento rápido das bananas é um problema comum, principalmente nas altas temperaturas. Se você costuma guardá-la na geladeira ou em um cesto fora dela, saiba que existem métodos mais eficazes para manter a fruta fresca por mais tempo.
Viralizou nas redes sociais um truque simples, em que um utensílio doméstico comum pode fazer suas bananas permanecerem frescas por mais tempo. A estratégia consiste em envolver os talos da fruta com papel-alumínio.
A nutricionista Cibele Santos, aponta que sim, a técnica pode funcionar. “Envolver o cabo da banana com papel alumínio ajuda a reduzir a liberação de etileno, o que pode retardar o amadurecimento. Uma dica simples, mas eficaz.”
Como fazer a banana durar mais tempo?
Cibele revela algumas dicas para como fazer as bananas durarem mais tempo:
- Frutas separadas: mantenha as bananas longe de outras frutas, especialmente do tipo que libera etileno, como maçãs e peras. Isso porque o etileno acelera o amadurecimento.
- Temperatura ideal: armazene as bananas em temperatura ambiente. O frio da geladeira pode escurecer a casca, mas também retarda o amadurecimento.