“DIA V”: Videira Social na Comunidade leva atendimento e cuidado à Cidade do Povo

No dia 27 de setembro, aconteceu mais uma edição do DIA V – Videira Social na Comunidade, desta vez na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo.
O evento contou com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população, incluindo atendimentos jurídicos, sociais, médicos e odontológicos, além de vacinação, corte de cabelo, doação de vestuário social e testes rápidos. Também foram oferecidas atividades recreativas para as crianças,um planetário e bazar.
Ao todo, quase mil pessoas da comunidade foram atendidas, por 180 voluntários, entre eles 5 médicos: 2 Clínico Geral, 2 Ginecologistas e 1 Pediatra, além de 2 Cirurgiões Dentistas, em um dia marcado por cuidado, solidariedade e compromisso social.
Essa ação só foi possível graças às parcerias com diversas instituições e órgãos, como:
Governo do Estado do Acre
PROCON
OCA
SEMULHER
SEASDH
Ministério Público
Defensoria Pública
IEPTEC
SESACRE
DETRAN
Policia Militar
Secretaria de turismo
Prefeitura de Rio Branco
SEMSA
Energisa
IFAC
Atacadão dos Óculos
Don Barbearia
Salão Sempre Bella
RPR – eventos esportivos e culturais
Ímpar formatura
“A Videira Church agradece imensamente a todos que se unem nesse propósito para realizar um dia especial, com o objetivo de servir e cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Que juntos possamos continuar fazendo a diferença”, destacou a organização do evento.
A Videira Church fica localizada na Av. Norte, n°10, Conj. Tucumã II. Há oito anos tem feito esse papel social, levando alívio, a palavra de Deus, muito amor e carinho, através dos voluntários da igreja e parceiros aos bairros de Rio de Branco.
Sigam as páginas da Igreja e vejam as ações executadas e onde acontecerá as próximas.
