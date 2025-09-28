28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

“DIA V”: Videira Social na Comunidade leva atendimento e cuidado à Cidade do Povo

Evento contou com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

No dia 27 de setembro, aconteceu mais uma edição do DIA VVideira Social na Comunidade, desta vez na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo.

Videira Social na Comunidade leva atendimento e cuidado à Cidade do Povo. Foto: Ascom

O evento contou com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população, incluindo atendimentos jurídicos, sociais, médicos e odontológicos, além de vacinação, corte de cabelo, doação de vestuário social e testes rápidos. Também foram oferecidas atividades recreativas para as crianças,um planetário e bazar.

Ao todo, quase mil pessoas da comunidade foram atendidas, por 180 voluntários, entre eles 5 médicos: 2 Clínico Geral, 2 Ginecologistas e 1 Pediatra, além de 2 Cirurgiões Dentistas, em um dia marcado por cuidado, solidariedade e compromisso social.

evento contou com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população. Foto: Ascom

Essa ação só foi possível graças às parcerias com diversas instituições e órgãos, como:
Governo do Estado do Acre
PROCON
OCA
SEMULHER
SEASDH
Ministério Público
Defensoria Pública
IEPTEC
SESACRE
DETRAN
Policia Militar
Secretaria de turismo
Prefeitura de Rio Branco
SEMSA
Energisa
IFAC
Atacadão dos Óculos
Don Barbearia
Salão Sempre Bella
RPR – eventos esportivos e culturais
Ímpar formatura

“A Videira Church agradece imensamente a todos que se unem nesse propósito para realizar um dia especial, com o objetivo de servir e cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Que juntos possamos continuar fazendo a diferença”, destacou a organização do evento.

DIA V” – Videira Social na Comunidade. Foto: Ascom

A Videira Church fica localizada na Av. Norte, n°10, Conj. Tucumã II. Há oito anos tem feito esse papel social, levando alívio, a palavra de Deus, muito amor e carinho, através dos voluntários da igreja e parceiros aos bairros de Rio de Branco.

Sigam as páginas da Igreja e vejam as ações executadas e onde acontecerá as próximas.
@videirachurchac
@videirasocial

Veja as fotos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost