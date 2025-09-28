“DIA V”: Videira Social na Comunidade leva atendimento e cuidado à Cidade do Povo

No dia 27 de setembro, aconteceu mais uma edição do DIA V – Videira Social na Comunidade, desta vez na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo.

O evento contou com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população, incluindo atendimentos jurídicos, sociais, médicos e odontológicos, além de vacinação, corte de cabelo, doação de vestuário social e testes rápidos. Também foram oferecidas atividades recreativas para as crianças,um planetário e bazar.

Ao todo, quase mil pessoas da comunidade foram atendidas, por 180 voluntários, entre eles 5 médicos: 2 Clínico Geral, 2 Ginecologistas e 1 Pediatra, além de 2 Cirurgiões Dentistas, em um dia marcado por cuidado, solidariedade e compromisso social.

Essa ação só foi possível graças às parcerias com diversas instituições e órgãos, como:

Governo do Estado do Acre

PROCON

OCA

SEMULHER

SEASDH

Ministério Público

Defensoria Pública

IEPTEC

SESACRE

DETRAN

Policia Militar

Secretaria de turismo

Prefeitura de Rio Branco

SEMSA

Energisa

IFAC

Atacadão dos Óculos

Don Barbearia

Salão Sempre Bella

RPR – eventos esportivos e culturais

Ímpar formatura

“A Videira Church agradece imensamente a todos que se unem nesse propósito para realizar um dia especial, com o objetivo de servir e cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Que juntos possamos continuar fazendo a diferença”, destacou a organização do evento.

A Videira Church fica localizada na Av. Norte, n°10, Conj. Tucumã II. Há oito anos tem feito esse papel social, levando alívio, a palavra de Deus, muito amor e carinho, através dos voluntários da igreja e parceiros aos bairros de Rio de Branco.

Sigam as páginas da Igreja e vejam as ações executadas e onde acontecerá as próximas.

