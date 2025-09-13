Diabo Loiro: polícia prende líder de bando que sequestrava motoristas

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de liderar uma quadrilha especializado em roubos e sequestros de motoristas e usuários de carros por aplicativo, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Conhecido como “Diabo Loiro”, o homem foi preso durante operação deflagrada nessa sexta-feira (12/9), após meses de investigação. Segundo a polícia, havia dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito.
“As investigações apontam que o grupo atua com extrema violência, sequestra vítimas para extorqui-las e utiliza os veículos subtraídos para realizar arrastões em áreas de grande fluxo de pessoas, subtraindo bens. O bando também está envolvido em crimes de estelionato”, informou o 1º DP de Itaquaquecetuba.
Leia também
-
Polícia investiga atropelamento de criança em garagem de ônibus em SP
-
Vídeo: homem usa buquê de flores como disfarce para assaltar lotérica
-
Suspeito de matar morador de rua no centro de São Paulo é preso. Veja
-
PMs que deram 46 tiros para matar homem em surto psicótico viram réus
De acordo com as investigações, “Diabo Loiro” passou meses escondido na casa de sua namorada, saindo do local apenas para a prática de delitos.
Ainda segundo a polícia, no período, ele se manteve discreto na região e contava com o apoio de olheiros, que monitoravam a movimentação da via e o alertavam sobre qualquer presença ou atividade suspeita.
“Diante desse cenário, as equipes estabeleceram cerco velado ao imóvel e se posicionaram nas vias adjacentes, cientes da possibilidade de fuga do alvo. Em momento oportuno, os policiais ingressaram e efetuaram a abordagem no interior da residência, neutralizando a possibilidade de fuga. O investigado foi detido sem oferecer resistência”, relatou a polícia.
Em algumas ocorrências envolvendo Diabo Loiro, as vítimas foram mantidas reféns dentro dos próprios automóveis ou em cativeiro, enquanto seus comparsas executavam extorsões e arrastões. Segundo a polícia, há suspeita de que o grupo seja ligado a alguma facção criminosa.
Além do homem detido, alguns familiares são investigados, incluindo um enteado e a irmã, que atuaria como “isca” para a abordagem das vítimas.