Diabo Loiro: polícia prende líder de bando que sequestrava motoristas

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de liderar uma quadrilha especializado em roubos e sequestros de motoristas e usuários de carros por aplicativo, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Conhecido como “Diabo Loiro”, o homem foi preso durante operação deflagrada nessa sexta-feira (12/9), após meses de investigação. Segundo a polícia, havia dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito.

“As investigações apontam que o grupo atua com extrema violência, sequestra vítimas para extorqui-las e utiliza os veículos subtraídos para realizar arrastões em áreas de grande fluxo de pessoas, subtraindo bens. O bando também está envolvido em crimes de estelionato”, informou o 1º DP de Itaquaquecetuba.

De acordo com as investigações, “Diabo Loiro” passou meses escondido na casa de sua namorada, saindo do local apenas para a prática de delitos.

Ainda segundo a polícia, no período, ele se manteve discreto na região e contava com o apoio de olheiros, que monitoravam a movimentação da via e o alertavam sobre qualquer presença ou atividade suspeita.

“Diante desse cenário, as equipes estabeleceram cerco velado ao imóvel e se posicionaram nas vias adjacentes, cientes da possibilidade de fuga do alvo. Em momento oportuno, os policiais ingressaram e efetuaram a abordagem no interior da residência, neutralizando a possibilidade de fuga. O investigado foi detido sem oferecer resistência”, relatou a polícia.

Em algumas ocorrências envolvendo Diabo Loiro, as vítimas foram mantidas reféns dentro dos próprios automóveis ou em cativeiro, enquanto seus comparsas executavam extorsões e arrastões. Segundo a polícia, há suspeita de que o grupo seja ligado a alguma facção criminosa.

Além do homem detido, alguns familiares são investigados, incluindo um enteado e a irmã, que atuaria como “isca” para a abordagem das vítimas.