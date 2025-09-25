Diagnosticado com doença de Crohn, Evaristo Costa explica uso do cordão de girassol

Nesta quinta-feira (25/9), Evaristo Costa compartilhou com seus seguidores a carteirinha que recebeu, indicando que ele possui uma deficiência oculta. Na publicação realizada na rede social, ele listou quais são as doenças consideradas ocultas. Atualmente, o ex-apresentador da Globo está em remissão da doença de Crohn.

Ele iniciou explicando o motivo de usar girassóis no cordão da carteirinha de identificação: “O girassol é o símbolo que representa as pessoas que possuem algum tipo de deficiência não aparente, oculta. Quando você olha pra ela, você não sabe que ela precisa de uma atenção especial, de um cuidado diferenciado.”

Como exemplo, o jornalista enfatizou uma lista extensa de doenças não aparentes, incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA), surdez, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), ansiedade e outros transtornos psiquiátricos, doenças crônicas, limitações intelectuais e cognitivas, cegueira e visão monocular, pessoas ostomizadas e condições neurológicas.

O comunicador continuou no Instagram: “Se você tem ou conhece alguém que tenha a doença de Crohn, com certeza você sabe quais são os sintomas. Dor abdominal, cólica, náusea, vômito, um cansaço além do comum. Mas o mais constrangedor é a diarreia. É quase involuntária.”

Ele citou que o problema da diarreia é que faz ir ao banheiro até 40 vezes. Atualmente, segundo ele, a doença está em remissão, não sendo necessário usar o cordão constantemente. Evaristo também recordou situações constrangedoras em que as pessoas não tiveram empatia com sua necessidade de ir ao banheiro:

“Eu já passei correndo indo ao banheiro do avião, e tinha uma fila e eu não consegui passar na frente. Constrangimento enorme, não preciso dizer o que aconteceu. Eu já precisei entrar num restaurante, o segurança veio atrás e disse que eu não poderia usar o banheiro, só se eu consumisse. Eu perguntei, ‘Eu posso primeiro usar o banheiro e depois consumir?’ Ele falou assim, ‘Não, primeiro você tem que consumir’”, contou.

O ex-global esclareceu que o uso do cordão é opcional, mas destacou que a sinalização pode ajudar nos casos urgentes. “Ninguém precisa usar esse cordão para ter os seus direitos garantidos, é um uso opcional. Mas ele ajuda a comunicar rápido”, declarou.