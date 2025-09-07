diego-hypolito-reage-a-boatos-de-romance-com-gil-do-vigor:-“eu-shippo”

Algumas fotos de Gil do Vigor (à direita na imagem) do ex-ginasta Diego Hypolito de mãos dadas no Teatro Renault, em São Paulo, foram suficientes para levantar especulações de namoro. Os registros foram feitos em 26 de agosto, durante a estreia de Gloria Groove como Madame Morrible no musical Wicked.

Questionado sobre o assunto neste sábado (6/9), o ex-ginasta entrou na brincadeira dos internautas. “Pode shippar, eu shippo também”, disse em entrevista ao F5. Ele também elogiou o economista: “Gil é um amor, uma pessoa querida. A gente foi ao teatro”.

Sobre sua vida amorosa, Diego afirmou ser romântico e, sem citar nomes, revelou que tem um pretendente. “Sou uma pessoa romântica, já morei junto algumas vezes, estou em busca de um amor. Estou conhecendo uma pessoa, vamos ver o que vai acontecer pela frente”, declarou.

Com a repercussão, Gil do Vigor também se manifestou em outubro. O ex-BBB garantiu que, por enquanto, a relação é de amizade, mas deixou espaço para novas possibilidades. “Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade… ainda”, disse ao colunista Lucas Pasin.

Gil ainda contou que os dois ficaram próximos durante o espetáculo. “Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho”, revelou.