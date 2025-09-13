diego-lopes-nocauteia-jean-silva-na-luta-principal-do-ufc-noche

O duelo brasileiro entre Diego Lopes e Jean Silva terminou mal para o atleta da Fighting Nerds na noite deste sábado (13/9). A luta principal do UFC Noche foi sangrenta, recheada de rivalidade e terminou com o nocaute técnico aplicado pelo lutador radicado no México.

Confira o momento do nocaute:

HAHAHAHA I TOLD YALL, IT’S LEVELS DIEGO LOPES KOS JEAN SILVA IN THE FINAL SECONDS OF RD2! pic.twitter.com/Td4HHe8Ryv — The MMA Archives (@Themmaarchives) September 14, 2025

Ainda no primeiro assalto, Lopes fez Silva sangrar após uma série de cotoveladas. Mesmo diante da situação complicas, o lutador da Fighting Nerds se levantar e ainda acertou um forte chute frontal, na reta final do primeiro round, para machucar o adversário.

O segundo round começou com menos intensidade, mas viu a trocação entre os lutadores crescer na parte final do combate. Após uma série de golpes de Jean, Lopes conseguiu uma queda. Quando Silva se levantou pela última vez, Diego encontrou uma cotovelada giratória no contragolpe e derrubou o adversário.

Silva tentou se agarrar à grade para sobreviver ao combate, mas o juiz paralizou a luta e deu a vitória a Lopes por nocaute técnicoo.

Confira todos os resultados do UFC Noche: