diego-martins-assume-namoro-com-outro-ator-da-globo;-veja-quem

O ator Diego Martins revelou na noite de domingo (14/9) que está namorando um outro ator da Globo. Durante o The Town, o artista revelou que está junto de Jessé Scarpellini, conhecido por papéis nas séries Amores Reais e As Five, da Globo.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Diego Martins, Kelvin, de Terra e Paixão, expõe ex-namorado homofóbico
2 de 3
Ator da Globo diz que recebeu cantada de homens casados com mulheres
Reprodução/Instagram3 de 3
“Nunca vivi uma relação exatamente assim (como a da novela)
Reprodução/Instagram
Segundo Diego, os dois há se conhecem há muitos anos mas o relacionamento só começou agora. “Eu estou namorando, mas ele não veio. Faz pouquíssimos dias, é notícia fresca”, afirmou o ator em entrevista à Quem.
O relacionamento surgiu “do nada” de acordo com Diego, já que os dois se conheciam pouco, classificando a amizade como apenas “conhecidos”. “Virou uma paixão do nada agora. A gente nem era amigo, sabia? A gente era conhecido, e aí virou”, complementou.
O ator também refletiu sobre a importância de assumir publicamente o relacionamento além de falar sobre a sexualidade dele.
Leia também
-
Diego Martins tem show interrompido para pedir ajuda policial
-
Diego Martins tatua o bumbum durante aniversário de Luisa Sonza; veja
-
Após Terra e Paixão, Amaury Lorenzo e Diego Martins se beijam em festa
Ele também afirmou que as pessoas tem tido mais coragem para não se esconder, mesmo que ainda não seja o mundo ideal. “Não vou dizer que eu não perco trabalhos cada vez que eu falo mais sobre a minha sexualidade, mas é um caminho sem volta e é um caminho muito feliz”.