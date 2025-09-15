diego-martins-assume-namoro-com-outro-ator-da-globo;-veja-quem

O ator Diego Martins revelou na noite de domingo (14/9) que está namorando um outro ator da Globo. Durante o The Town, o artista revelou que está junto de Jessé Scarpellini, conhecido por papéis nas séries Amores Reais e As Five, da Globo.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Diego Martins, Kelvin, de Terra e Paixão, expõe ex-namorado homofóbico

2 de 3

Ator da Globo diz que recebeu cantada de homens casados com mulheres

Reprodução/Instagram 3 de 3

“Nunca vivi uma relação exatamente assim (como a da novela)

Reprodução/Instagram

Segundo Diego, os dois há se conhecem há muitos anos mas o relacionamento só começou agora. “Eu estou namorando, mas ele não veio. Faz pouquíssimos dias, é notícia fresca”, afirmou o ator em entrevista à Quem.

O relacionamento surgiu “do nada” de acordo com Diego, já que os dois se conheciam pouco, classificando a amizade como apenas “conhecidos”. “Virou uma paixão do nada agora. A gente nem era amigo, sabia? A gente era conhecido, e aí virou”, complementou.

O ator também refletiu sobre a importância de assumir publicamente o relacionamento além de falar sobre a sexualidade dele.

Leia também

Ele também afirmou que as pessoas tem tido mais coragem para não se esconder, mesmo que ainda não seja o mundo ideal. “Não vou dizer que eu não perco trabalhos cada vez que eu falo mais sobre a minha sexualidade, mas é um caminho sem volta e é um caminho muito feliz”.