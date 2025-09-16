Dinâmica de reality da Globo revolta público: “Tremenda marmelada”

O reality musical Estrela da Casa, da Globo, virou alvo de críticas nas redes sociais após a eliminação de Brenno Casagrande nessa segunda-feira (15/9). O cantor foi o quarto participante a deixar a competição, decisão que gerou revolta entre espectadores.

No programa, durante o quadro Festival, todos os artistas cantam para uma plateia de cerca de 400 pessoas. Diretamente de casa, o público dá notas de 7 a 10 para as apresentações. Os três piores avaliados passam pelo crivo de um júri técnico. Um dos cantores é salvo pelos jurados e, entre os dois restantes, o que obteve a menor média deixa a competição.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Brenno Casagrande e Bea

Reprodução/Instagram 2 de 3

Participantes do Estrela da Casa 2025

Reprodução/Instagram 3 de 3

Estrela da Casa

Reprodução

Brenno recebeu 8,59 pontos, ficando na berlinda com Bea (8,62) e Biahh Cavalcante (8,55). Os jurados convidados — Regis Danese, Sandra Sá e Tico Santta Cruz — decidiram salvar Biahh, que tinha a menor nota. Assim, Brenno acabou eliminado por ter pontuação inferior à de Bea.

Leia também

Nas redes, muitos internautas criticaram a participação do público no processo. Alguns sugerem que somente especialistas julguem as habilidades vocais, enquanto outros apontam que os telespectadores usam outros critérios, como a aparência, para atribuir as notas.

“Essa história de botar o povo para votar é roubada, a maioria não entende de música, o cara é bom merecia chegar no top cinco”, escreveu uma espectadora. “Uma tremenda marmelada esse programa! Desde a edição passada, quando tiraram o melhor cantor do programa, Gael Vicci. Hoje, fizeram a mesma palhaçada! Mais uma vez tiraram a melhor voz desse programa, Brenno Casagrande. Isso não existe, o cara é sem dúvidas o melhor e saiu”, avaliou outro.

O cantor Gabriel Smaniotto também foi alvo de comentários. “Eu não me conformo, é esse Gabriel estar no programa ainda, canta nada”, disse um usuário.

“Deveria ser o júri que fizesse avaliação técnica para indicar quem vai para votação, aí o público escolheria quem salvar”, sugeriu um internauta.

O júri técnico, que muda a cada semana, também foi criticado: “Tico Santta Cruz, Sandra de Sá e Regis Danese foram lá para esculhambar o programa”, escreveu um espectador.