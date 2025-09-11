Dino sobre trama golpista: “Golpe de 64 tinha menos prova documental”

O ministro Flávio Dino comparou, nesta quinta-feira (11/9), o golpe militar de 1964 com a trama golpista de 2022. Ao interromper o voto da ministra Cármen Lúcia, durante julgamento no STF, afirmou que o primeiro deixou menos provas documentais.

“O golpe de 64 tinha menos provas documentais do que nessa tentativa”, declarou Dino

Veja o momento:

A Primeira Turma do STF retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados às 14h22. Com o voto de Cármen Lúcia, o Supremo formou maioria para condenar o ex-presidente por todos os crimes.

Acompanhe o julgamento: