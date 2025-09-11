11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Diocese de Rio Branco promove Círio Social com serviços gratuitos à comunidade neste sábado

O Círio Social é uma das ações que integram a programação religiosa do Círio de Nazaré

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Diocese de Rio Branco realiza neste sábado (13), o Círio Social, iniciativa que levará atendimentos gratuitos e atividades de cidadania à população. O evento acontece das 8h às 15h, na Escola Professora Dalva de Souza das Neves, localizada na Rodovia AC-90, km 58, na Transacreana.

O Círio Social é realizado pela Diocese de Rio Branco/ Foto: ContilNet

O Círio Social é uma das ações que integram a programação religiosa do Círio de Nazaré, e tem como objetivo aproximar a igreja, órgãos públicos e instituições da comunidade, oferecendo serviços essenciais de saúde, assistência social, direitos e lazer.

Entre os serviços confirmados estão atendimentos médicos nas áreas de cardiologia, oftalmologia, clínica geral, fonoaudiologia e odontologia, além de vacinação e farmácia. A programação inclui ainda aferição de pressão arterial, testes rápidos, orientação psicosocial e atendimento a vítimas de violência de gênero.

Diversos órgãos públicos e parceiros estarão presentes. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica, enquanto o TRE-AC oferecerá serviços eleitorais. Também haverá emissão e regularização de benefícios de transporte público, orientações sobre direitos da mulher, proteção da criança e do adolescente, além de atividades de recreação para as crianças.

O evento conta com a parceria da Diocese de Rio Branco, Defensoria Pública, Ieptec, Fundação Garibaldi Brasil, Energisa, Sesacre, Semsa, Seasdh, Semulher, OCA, TRE-AC e Ageac.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost