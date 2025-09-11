Diocese de Rio Branco promove Círio Social com serviços gratuitos à comunidade neste sábado

A Diocese de Rio Branco realiza neste sábado (13), o Círio Social, iniciativa que levará atendimentos gratuitos e atividades de cidadania à população. O evento acontece das 8h às 15h, na Escola Professora Dalva de Souza das Neves, localizada na Rodovia AC-90, km 58, na Transacreana.

O Círio Social é uma das ações que integram a programação religiosa do Círio de Nazaré, e tem como objetivo aproximar a igreja, órgãos públicos e instituições da comunidade, oferecendo serviços essenciais de saúde, assistência social, direitos e lazer.

Entre os serviços confirmados estão atendimentos médicos nas áreas de cardiologia, oftalmologia, clínica geral, fonoaudiologia e odontologia, além de vacinação e farmácia. A programação inclui ainda aferição de pressão arterial, testes rápidos, orientação psicosocial e atendimento a vítimas de violência de gênero.

Diversos órgãos públicos e parceiros estarão presentes. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica, enquanto o TRE-AC oferecerá serviços eleitorais. Também haverá emissão e regularização de benefícios de transporte público, orientações sobre direitos da mulher, proteção da criança e do adolescente, além de atividades de recreação para as crianças.

O evento conta com a parceria da Diocese de Rio Branco, Defensoria Pública, Ieptec, Fundação Garibaldi Brasil, Energisa, Sesacre, Semsa, Seasdh, Semulher, OCA, TRE-AC e Ageac.










