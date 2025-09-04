Direita acreana convoca ato “Reaja Brasil”, marcado para o Dia da Independência em Rio Branco

O ato “Reaja Brasil” acontece no feriado da Independência e integra a mobilização nacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Lideranças políticas e religiosas da direita no Acre estão convocando a população para participar do ato “Reaja Brasil”, marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Gameleira, em Rio Branco.

Em um vídeo de divulgação, o senador Márcio Bittar (PL), o prefeito da capital, Tião Bocalom (PL), o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil), além do pastor Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia de Deus em Rio Branco, aparecem chamando apoiadores para o evento.

Líderes da direita no acre convocam população para ato “Reaja Brasil”/ Foto: Reprodução

Também aderiram ao movimento o vereador Joabe Lira (União Brasil), Charlene Lima, presidente estadual do PL Mulher, o deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), Michele Faria, do Movimento Patriota, entre outras figuras da direita no estado acreano.

As falas das lideranças reforçam o caráter político do ato. “Agora nós somos a voz do presidente Bolsonaro, nós somos a voz de todos aqueles brasileiros que estão sendo perseguidos”, declarou Márcio Bittar.

Já o prefeito Tião Bocalom afirmou: “Ninguém aguenta mais essa forma que tá aí, nosso presidente Bolsonaro injustiçado, como está sendo. Precisamos reagir”. O ato “Reaja Brasil” acontece no feriado da Independência e integra a mobilização nacional organizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.