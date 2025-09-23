23/09/2025
Diretor de “A Hora do Mal” confirma sequência que contará a história de Tia Gladys

Escrito por Portal Leo Dias
Zach Cregger, diretor do filme “A Hora do Mal”, revelou para a revista Fangoria nesta terça-feira (23/9) que está planejando uma sequência que contará a história de Tia Gladys.

“É real, e eu estou conversando com [o estúdio] Warner Bros. sobre isso. Tem uma história e eu estou realmente animado para isso. Não é mentira”, disse.

Veja as fotos

Divulgação: Warner Bros.
Amy Madigan como Tia Gladys em “A Hora do Mal”.Divulgação: Warner Bros.
Reprodução
“A Hora do Mal”Reprodução
Reprodução
“A Hora do Mal”Reprodução

Cregger conta que a conversa com o estúdio estava acontecendo mesmo antes do sucesso de bilheteria e crítica do filme de terror. “Eu estava pronto. Já estava guardado no meu bolso antes mesmo do lançamento de ‘A Hora do Mal’”.

Amy Madigan, intérprete da vilã, falou sobre viver a personagem novamente: “Não é que eu menospreze isso, mas nesse ramo nada é real até realmente acontecer. Eu simplesmente me diverti muito trabalhando com o Zach e estando dentro daquela mente dele. Esse é realmente o presente do jeito que o filme acabou saindo. O resto envolve todo tipo de conversas às quais eu nunca teria acesso e questões de negócios desse tipo. Mas, sabe, eu adoro a Gladys, então vou deixar por isso mesmo”.

“A Hora do Mal” conta a história do desaparecimento de 17 crianças da terceira série, que somem de suas casas exatamente às 2h17 da manhã em uma certa noite. O mistério provoca medo e revolta em uma pequena cidade, que fica abalada pelo ocorrido. Além de Madigan, o elenco conta com Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong e Cary Christopher.

