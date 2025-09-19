Diretor do Flamengo detona árbitro e promete ação na Conmebol; chama atuação de “vergonha” e “escândalo”

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2 x 1, nesta quinta-feira (18/9), pelas quartas de final da Copa Libertadores, mas o pós-jogo ferveu. O diretor de futebol José Boto classificou a arbitragem do colombiano Andrés Rojas como “vergonhosa” e “escandalosa” e afirmou que o clube tomará medidas na Conmebol.
Segundo Boto, houve erros determinantes contra o Rubro-Negro:
— “Basta olhar as imagens. Transforma um pênalti a nosso favor na expulsão do Plata. Perdemos o Plata para o segundo jogo. No gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes”, disse o dirigente, que também reclamou de critérios disciplinares distintos: “Uma equipe que ataca mais ter mais cartões que a outra… Não expulsou o jogador que deveria em lance com Arrascaeta”.
Boto reforçou que o Flamengo vai se posicionar oficialmente e cobrou a entidade:
— “Que a Conmebol analise bem o que aconteceu. Além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar na volta.”
Na coletiva, o técnico Filipe Luís endossou as críticas, dizendo que o árbitro “quis ser protagonista”.
O jogo de volta será em La Plata, na casa do Estudiantes.
—
Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet