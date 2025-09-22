Distribuidora de Rio Branco conquista top 10 no ranking nacional de vendas do Zé Delivery

A JN Distribuidora, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Conjunto Esperança, em Rio Branco, vem se tornando cada vez mais referência no setor de bebidas no Acre. A empresa foi classificada como a 1ª colocada no estado e 9ª no ranking nacional em vendas na plataforma Zé Delivery, numa competição que ocorreu do dia 10 de junho a 16 de agosto de 2025.

O bom desempenho permitiu que a distribuidora se tornasse a única de Rio Branco com o serviço exclusivo de entregas Turbo, que garante a entrega de bebidas em até 15 minutos.

Esse reconhecimento é mais uma conquista que se soma ao histórico da empresa. Em 2023, a JN já havia alcançado o 18º lugar no ranking nacional e se destacado como a mais bem avaliada do estado. Em poucos anos de existência, o negócio fundado por Roberto Aguiar tem mostrado crescimento acelerado, sustentado pela fidelidade dos clientes e pela aposta em um serviço ágil e diferenciado.

Além do sucesso no aplicativo, a JN Distribuidora também ocupa a posição de segunda maior cliente da Ambev no Acre, ficando atrás apenas de uma grande rede de supermercados. Essa parceria garante ao consumidor acesso a rótulos consagrados, como Budweiser, Corona, Stella Artois, Bohemia, Brahma, Antarctica e Colorado, além de opções não alcoólicas como Pepsi, Sukita e Guaraná Antarctica.

A empresa não atua apenas com o varejo digital. A JN também trabalha com vendas no atacado e se destaca na organização de eventos, reforçando sua presença no mercado acreano de bebidas. Com o novo título e a exclusividade do serviço Turbo em Rio Branco, a JN Distribuidora reforça sua posição como uma das empresas mais promissoras do setor no estado, mantendo o foco em inovação e no atendimento de excelência.