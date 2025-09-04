Dívidas por falta de pagamento da conta de água em Rio Branco ultrapassam R$ 100 milhões

O programa prevê reduções que chegam a 95% em juros e multas

O volume de contas de água não pagas em Rio Branco já ultrapassa a marca de R$ 100 milhões. Para tentar reverter esse cenário, o Serviço de Água e Esgoto (Saerb) lançou o programa de renegociação, Refis 2025, que  disponibiliza descontos para consumidores em débito.

De acordo com a autarquia, aproximadamente 70 mil pessoas estão registradas no sistema de abastecimento da capital, podendo chegar a 100 mil usuários.

Os consumidores podem aderir até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de extensão por mais 150 dias/ Foto: Secom Prefeitura

O programa prevê reduções que chegam a 95% em juros e multas, dependendo da forma de pagamento escolhida. Quem optar pela quitação à vista terá os maiores benefícios. Já os parcelamentos podem ser feitos em até 60 vezes, com percentuais de desconto que variam entre 60% e 90%. Para famílias cadastradas no CadÚnico, as condições são ainda mais facilitadas, com exigência de entrada menor.

Os consumidores podem aderir até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de extensão por mais 150 dias. O Saerb alerta que o atraso nas parcelas implica perda dos descontos.

A adesão ao Refis pode ser feita presencialmente em dois locais: na sede do Saerb, das 7h às 17h, ou na OCA, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

