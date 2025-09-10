DNIT destina quase R$ 11 milhões para obras emergenciais na ponte sobre o Rio Caeté

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) autorizou a execução de serviços emergenciais para reforço estrutural da ponte sobre o Rio Caeté, localizada no km 282,65 da BR-364, no Acre. A decisão foi oficializada nesta terça-feira (9), por meio de publicação no Diário Oficial da União.

A contratação, no valor de R$ 10,7 milhões, foi feita sem licitação, amparada no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que prevê dispensa em casos de urgência. O processo teve como base relatórios técnicos elaborados pela Superintendência Regional do DNIT no Acre, apontando a necessidade imediata de intervenção no apoio APP2 da estrutura.

O serviço será executado pelo Consórcio Carajás, formado pelas empresas Gonçalves & Dias Engenharia Ltda. e Planeje Locação e Construção Ltda., selecionadas para a realização do reforço provisório no pilar da ponte.

De acordo com o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, a expectativa é de que as atividades comecem em breve.

“Estamos com o projeto pronto para fazer o reforço do pilar da ponte do Caeté. Logo que assinarmos com a empresa, vamos dar a ordem de serviço o mais rápido possível”, afirmou.