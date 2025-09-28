Do BBB para o altar: casais de reality que disseram “sim” além de Laís e Gustavo

Nesta semana, aconteceu o casamento religioso dos ex-participantes do “Big Brother Brasil”, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que estão juntos desde que começaram a se relacionar dentro do programa da Globo na edição de 2022. Mas eles não foram os únicos! O portal LeoDias relembra outros pombinhos que se apaixonaram durante um reality show e foram até o altar.
Breno Simões e Paula Amorim (BBB18)
Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB15)
Andressa e Nasser (BBB13)
Andressa e Nasser protagonizaram um romance dentro do “BBB” e seguem juntos, com direito a três cerimônias de casamento. Em 2024, tiveram a primeira filha, Sarah.
Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio (BBB13)
Elieser encontrou o amor na sua segunda participação no programa. Na edição de 2013, o ex-participante e Kamilla começaram a namorar e até hoje não se desgrudaram. Eles casaram em 2016 e já são pais de Bento, de 4 anos, e Victoria, de 2.
Mas o programa da TV Globo não é o único casamenteiro. Após se conhecerem na 12ª edição de “A Fazenda”, Mariano e Jakelyne também seguem juntos e se casaram em abril deste ano.
JP Mantovani e Lí Marttins também se conheceram na 8ª edição do reality rural e se casaram, após idas e vindas, em junho deste ano. O artista faleceu em um trágico acidente de moto no dia 21 de setembro e deixou a cantora e a filha do casal, Antonella, de 8 anos.