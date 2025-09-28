28/09/2025
Universo POP
Do BBB para o altar: casais de reality que disseram “sim” além de Laís e Gustavo

Escrito por Portal Leo Dias
do-bbb-para-o-altar:-casais-de-reality-que-disseram-“sim”-alem-de-lais-e-gustavo

Nesta semana, aconteceu o casamento religioso dos ex-participantes do “Big Brother Brasil”, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que estão juntos desde que começaram a se relacionar dentro do programa da Globo na edição de 2022. Mas eles não foram os únicos! O portal LeoDias relembra outros pombinhos que se apaixonaram durante um reality show e foram até o altar.

Breno Simões e Paula Amorim (BBB18)

Breno e Paula viveram mais que um triângulo amoroso na casa mais vigiada do Brasil. O mineiro teve um envolvimento com outras duas participantes, Ana Clara e Jaqueline, mas, ao sair do reality, engataram o romance e estão noivos desde 2021. Os dois são pais de Theo, de 3 anos.

Veja as fotos

Paula Amorim e Breno Simões - Foto: Reprodução/Instagram
Theo, Paula Amorim e Breno SimõesPaula Amorim e Breno Simões – Foto: Reprodução/Instagram
Leo Dias
Leo Dias
Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin - Foto: Reprodução/Instagram
Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin – Foto: Reprodução/Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Jakelyne Oliveira e Mariano - Foto: Mayckon Santos
Mariano e Jakelyne OliveiraJakelyne Oliveira e Mariano – Foto: Mayckon Santos
Reprodução/Instagram: @jpmantovani
JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto em São PauloReprodução/Instagram: @jpmantovani
Foto: Rodolfo Santos/Reprodução
Foto: Rodolfo Santos/Reprodução


Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB15)

Mais um triângulo: durante a estadia na casa, o apresentador também se envolveu com a participante Amanda, mas, ao deixar o reality show, Aline e o amado mostraram que a relação seguia firme e forte. Os dois se casaram em 2015 e são pais de Lucca, de 9 anos.

Andressa e Nasser (BBB13)
Andressa e Nasser protagonizaram um romance dentro do “BBB” e seguem juntos, com direito a três cerimônias de casamento. Em 2024, tiveram a primeira filha, Sarah.

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio (BBB13)

Elieser encontrou o amor na sua segunda participação no programa. Na edição de 2013, o ex-participante e Kamilla começaram a namorar e até hoje não se desgrudaram. Eles casaram em 2016 e já são pais de Bento, de 4 anos, e Victoria, de 2.

Mas o programa da TV Globo não é o único casamenteiro. Após se conhecerem na 12ª edição de “A Fazenda”, Mariano e Jakelyne também seguem juntos e se casaram em abril deste ano.

JP Mantovani e Lí Marttins também se conheceram na 8ª edição do reality rural e se casaram, após idas e vindas, em junho deste ano. O artista faleceu em um trágico acidente de moto no dia 21 de setembro e deixou a cantora e a filha do casal, Antonella, de 8 anos.

