Do pior ao melhor: 15 jogos do Batman ranqueados pelo público e crítica no Metacritic

Se você ama o Cavaleiro das Trevas, já sabe: a trajetória dos games do Batman é uma montanha-russa — dos tropeços no começo aos clássicos da série Arkham. Para facilitar sua vida, reunimos 15 títulos e ordenamos do pior ao melhor segundo o Metascore do Metacritic (quando há múltiplas versões, consideramos a mais bem avaliada da plataforma principal).

Batman: Arkham City é um dos melhores títulos da excelente franquia Arkham — Foto: Divulgação/WB Games

Ranking (15 → 1)

  1. Batman: Arkham Underworld — 64

  2. Batman Begins — 65

  3. Batman: Vengeance — 68

  4. Batman: The Brave and the Bold — 70

  5. Batman: The Telltale Series — 73

  6. LEGO Batman 3: Beyond Gotham — 73

  7. Batman: Return to Arkham — 73

  8. Batman: Arkham Origins — 74

  9. LEGO Batman: The Videogame — 76

  10. Batman: The Enemy Within (Telltale) — 79

  11. LEGO Batman 2: DC Super Heroes — 81

  12. Batman: Arkham Shadow (VR) — 85

  13. Batman: Arkham Knight — 87

  14. Batman: Arkham Asylum — 92

  15. Batman: Arkham City — 94

Por que importa? A série Arkham redefiniu o gênero com o combate Freeflow, furtividade elegante e ambientação digna dos melhores arcos dos quadrinhos. Se você vai jogar só três: Arkham City, Arkham Asylum e Arkham Knight.

Fonte: Metacritic; matérias de referência do TechTudo e Game Rant.
Redigido por ContilNet.

