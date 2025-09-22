Do pior ao melhor: 15 jogos do Batman ranqueados pelo público e crítica no Metacritic

Se você ama o Cavaleiro das Trevas, já sabe: a trajetória dos games do Batman é uma montanha-russa — dos tropeços no começo aos clássicos da série Arkham. Para facilitar sua vida, reunimos 15 títulos e ordenamos do pior ao melhor segundo o Metascore do Metacritic (quando há múltiplas versões, consideramos a mais bem avaliada da plataforma principal).
Ranking (15 → 1)
-
Batman: Arkham Underworld — 64
-
Batman Begins — 65
-
Batman: Vengeance — 68
-
Batman: The Brave and the Bold — 70
-
Batman: The Telltale Series — 73
-
LEGO Batman 3: Beyond Gotham — 73
-
Batman: Return to Arkham — 73
-
Batman: Arkham Origins — 74
-
LEGO Batman: The Videogame — 76
-
Batman: The Enemy Within (Telltale) — 79
-
LEGO Batman 2: DC Super Heroes — 81
-
Batman: Arkham Shadow (VR) — 85
-
Batman: Arkham Knight — 87
-
Batman: Arkham Asylum — 92
-
Batman: Arkham City — 94
Por que importa? A série Arkham redefiniu o gênero com o combate Freeflow, furtividade elegante e ambientação digna dos melhores arcos dos quadrinhos. Se você vai jogar só três: Arkham City, Arkham Asylum e Arkham Knight.
Fonte: Metacritic; matérias de referência do TechTudo e Game Rant.
Redigido por ContilNet.