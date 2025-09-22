Do pior ao melhor: 15 jogos do Batman ranqueados pelo público e crítica no Metacritic

Se você ama o Cavaleiro das Trevas, já sabe: a trajetória dos games do Batman é uma montanha-russa — dos tropeços no começo aos clássicos da série Arkham. Para facilitar sua vida, reunimos 15 títulos e ordenamos do pior ao melhor segundo o Metascore do Metacritic (quando há múltiplas versões, consideramos a mais bem avaliada da plataforma principal).

Ranking (15 → 1)

Batman: Arkham Underworld — 64 Batman Begins — 65 Batman: Vengeance — 68 Batman: The Brave and the Bold — 70 Batman: The Telltale Series — 73 LEGO Batman 3: Beyond Gotham — 73 Batman: Return to Arkham — 73 Batman: Arkham Origins — 74 LEGO Batman: The Videogame — 76 Batman: The Enemy Within (Telltale) — 79 LEGO Batman 2: DC Super Heroes — 81 Batman: Arkham Shadow (VR) — 85 Batman: Arkham Knight — 87 Batman: Arkham Asylum — 92 Batman: Arkham City — 94

Por que importa? A série Arkham redefiniu o gênero com o combate Freeflow, furtividade elegante e ambientação digna dos melhores arcos dos quadrinhos. Se você vai jogar só três: Arkham City, Arkham Asylum e Arkham Knight.

Fonte: Metacritic; matérias de referência do TechTudo e Game Rant.

