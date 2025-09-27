Do Tardezinha à Madrugadinha? Thiaguinho celebra nova rotina ao lado do filho

Sextou por aí? Thiaguinho, acostumado à intensa maratona de shows, principalmente aos finais de semana, já está com uma nova rotina! O cantor compartilhou em suas redes sociais os bastidores dos preparativos para esta sexta-feira (26/9). Ele está focado nos cuidados com Bento, seu 1º filho, fruto da relação com a ex-BBB Carol Peixinho.

Na publicação, o artista, de 42 anos, comparou a dedicação que o recém-nascido exige com os empresários que lida: “SexTHou! E o contratante do show de hoje é exigente, rapaz: quer 100% de dedicação… e exige colo e bis a cada 3h”, brincou o papai coruja.

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, Bento Reprodução: Instagram
Bento, filho de Carol Peixinho com Thiaguinho, nasceu em 19 de setembro de 2025 Crédito: Reprodução Instagram @carolpeixinho

Em seguida Thiaguinho fez uma sátira com o nome de seu principal evento, o Tardezinha, além de creditar a companheira: “Senhoras e Senhores, essa é a Madrugadinha! Mãe do contratante é a Carol Peixinho”.

Bento nasceu na madrugada da última sexta-feira (19/9), na maternidade ProMatre Paulista, em São Paulo. A influenciadora e o cantor estão juntos há três anos, e anunciaram a gestação em março. Thiaguinho deixou a maternidade direto para o 1º compromisso profissional após se tornar papai, em Goiânia (GO). No show, disse estar virado e afirmou que voltaria para a família logo no encerramento: “Um dia depois do dia mais feliz da minha vida. Esse dia dedico ao meu filho, Bento Peixinho Barbosa”, disse.