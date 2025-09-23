Doce Maravilha: 3ª edição do festival acontece neste fim de semana, no RJ

A terceira edição do Doce Maravilha volta ao Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Serão mais de 45 artistas presentes, de diferentes regiões do país, com múltiplos ritmos, unindo gerações em uma grande celebração. Os ingressos para a programação de sábado (27/9), e também o Passaporte, que dá direito a dois dias de evento (sábado e domingo), estão esgotados.
Ainda existem ingressos para a sexta-feira (26/9), conhecida como a Noite Doce, com programação dedicada ao punk rock e hardcore. O Forfun fará uma apresentação única comemorando os 20 anos de Teoria Dinâmica Gastativa, tocando todo o álbum, com participação especial de Lucas Silveira. O line-up tem ainda CPM 22 marcando seus 30 anos de estrada; Dead Fish convidando Gee Rocha & Di Ferrero, e DJ Brunetta tocando clássicos dos anos 2000.
Também estão disponíveis ingressos para o domingo (28/9), quando Liniker comemora um ano do lançamento do álbum Caju e traz ao palco os convidados Lulu Santos, Melly, BaianaSystem, Pabllo Vittar e Priscila Senna. Outros destaques de domingo são o encontro de Zeca Pagodinho com Alcione e Martinho da Vila; Samuel Rosa e Nando Reis juntos; e Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra.
A curadoria do Doce Maravilha tem suas raízes na mistura de conhecimentos e novas descobertas, unindo toda a experiência de Nelson Motta, referência para todos os temas ligados à música, com um time de curadores jovens, trazendo o frescor e grandes apostas para o futuro. Nesse espírito de celebração, a programação surge com uma criação coletiva (curadores e artistas), o que permite total entrosamento no palco.
Nessa edição, além da curadoria, Nelson Motta será DJ e animará o público com set inédito e preparado exclusivamente para o festival.
A criação e realização do Doce Maravilha é da Bonus Track, empresa de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer. No Jockey Club Brasileiro, o evento ocupará o Pião do Prado e a Tribuna. Os dois palcos estarão instalados em pontos opostos estratégicos, possibilitando que o público se movimente com facilidade entre ambos a cada show. Com capacidade para receber até 15 mil pessoas por dia, terá ainda projeto de acessibilidade, contemplando áreas adaptadas, rampas, banheiros acessíveis, interpretação em libras e áreas PCD com monitores.
Serviço
26 de setembro (sexta-feira) – Noite Doce
Abertura dos portões: 17h
PALCO BRADESCO
18h30 – Dead Fish convida Gee Rocha & Di Ferrero
PALCO CORONA
19h20 – CPM 22: 30 anos
20h30 – Forfun: 20 anos de Teoria Dinâmica Gastativa com Lucas Silveira
DJS:
Brunetta toca Anos 2000
Ingresso Noite Doce – Lote 4
Inteira: R$ 450
Meia: R$ 225
Solidário: R$ 293
27 de setembro (sábado) – Esgotado
Abertura dos portões: 12h
PALCO BRADESCO
13h10 – Mari Jasca convida Duda Brack & Marcos Sacramento
14h25 – Dora Morelenbaum convida Jadsa
16h05 – Adriana Calcanhotto é Partimpim em: O Quarto no Palco
18h05 – Baile do Simonal convida Ícaro Silva e Acadêmicos do Baixo Augusta
PALCO CORONA
15h10 – Lamparina convida Mariana Aydar
17h05 – Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jotapê
18h55 – Baianasystem apresenta: Lundu Rock Show
20h30 – Ney Matogrosso convida Marisa Monte
DJs:
DJ Patife. DJ Mam. Tatá Ogan. Lys Ventura
Rock das Aranhas Live: 80 anos de Raul Seixas
DJ Sophia. DJ Nath Grilo. Zedoroque. Let Gabs
Mango DJ Set B2B Juntos com Certeza
28 de setembro (domingo)
Abertura dos portões: 12h
PALCO BRADESCO
13h – Biltre – 10 anos de Bananobikenologia
14h10 – Jards Macalé canta: O Álbum de 1972
15h45 – Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra
17h45 – Melly convida Rashid
PALCO CORONA
14h55 – Pretinho da Serrinha convida Paulinho Moska
16h40 – Nando Reis e Samuel Rosa
18h30 – Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione
20h20 – Liniker celebra: 1 ano de CAJU com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem
DJs:
Deekapz. DJ Janot. DJ Corello. Thiago Xá. DANDAN (Discopedia)
Tales Mulatu. Xepa. Rapha Lima. DJ Yas. DJ Ise
INGRESSOS – DOMINGO – Lote 4
Inteiro: R$ 500
Meia: R$ 250
Solidário: R$ 325
Apresentações pocket
O espaço do Boticário será um ponto de encontro musical, com um time de artistas que ressalta a pluralidade e a potência da música brasileira contemporânea, reunindo novas vozes do cenário nacional. No sábado, se apresentarão a carioca Carol Juno (14h) e a baiana Josyara, que traz o álbum “Josyara canta Timbalada” (20h). Já no domingo, será a vez da carioca Mariana Volker (13h45) e da rapper Tássia Reis (19h50), pela primeira vez no Rio.
Alimentação
As operações que estarão presentes no evento são:
Joaquina – Comida brasileira
Benola Burger – Hamburger
Jurubeba – Comida de boteco
Heaven Cucina – Comida comfort
Casa do Saulo – Comida típica do Pará
Foodtrucks:
Domino´s – Pizza
La Panata – Empanadas
Marola e Futuro Burger – Sanduíche de peixe e vegano
Brewteco – Boteco
Tasquinha do Portuga – Comida Portuguesa
Hot Dog From Rio – Cachorro-quente
O Falafel – Comida Árabe
Extouro – Hamburger
INGRESSOS
Vendas on-line no site da Eventim (somente cartões de crédito);
Ponto de venda credenciado: estádio Nilton Santos – Engenhão (cartões de crédito e débito);
Endereço: Bilheteria Norte – Rua das Oficinas, s/n – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ;
Clientes pessoa física Bradesco portadores dos cartões de crédito e débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio de todas as bandeiras têm 15% de desconto.
26, 27 e 28 de setembro
Local: Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31, Gávea, Rio de Janeiro/RJ;
Classificação etária: acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal;
Capacidade: 15 mil pessoas por dia de evento