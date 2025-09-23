23/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Doce Maravilha: 3ª edição do festival acontece neste fim de semana, no RJ

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
doce-maravilha:-3a-edicao-do-festival-acontece-neste-fim-de-semana,-no-rj

A terceira edição do Doce Maravilha volta ao Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Serão mais de 45 artistas presentes, de diferentes regiões do país, com múltiplos ritmos, unindo gerações em uma grande celebração. Os ingressos para a programação de sábado (27/9), e também o Passaporte, que dá direito a dois dias de evento (sábado e domingo), estão esgotados.

Ainda existem ingressos para a sexta-feira (26/9), conhecida como a Noite Doce, com programação dedicada ao punk rock e hardcore. O Forfun fará uma apresentação única comemorando os 20 anos de Teoria Dinâmica Gastativa, tocando todo o álbum, com participação especial de Lucas Silveira. O line-up tem ainda CPM 22 marcando seus 30 anos de estrada; Dead Fish convidando Gee Rocha & Di Ferrero, e DJ Brunetta tocando clássicos dos anos 2000.

Veja as fotos

Divulgação Doce Maravilha
Forfun, atração do Doce Maravilha, no RJDivulgação Doce Maravilha
Divulgação Doce Maravilha
CPM 22, atração do Doce Maravilha, no RJDivulgação Doce Maravilha
Divulgação Doce Maravilha
Liniker, atração do Doce Maravilha, no RJDivulgação Doce Maravilha
Divulgação Doce Maravilha
Marisa Monte, atração do Doce Maravilha, no RJDivulgação Doce Maravilha

Leia Também

Também estão disponíveis ingressos para o domingo (28/9), quando Liniker comemora um ano do lançamento do álbum Caju e traz ao palco os convidados Lulu Santos, Melly, BaianaSystem, Pabllo Vittar e Priscila Senna. Outros destaques de domingo são o encontro de Zeca Pagodinho com Alcione e Martinho da Vila; Samuel Rosa e Nando Reis juntos; e Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra.

A curadoria do Doce Maravilha tem suas raízes na mistura de conhecimentos e novas descobertas, unindo toda a experiência de Nelson Motta, referência para todos os temas ligados à música, com um time de curadores jovens, trazendo o frescor e grandes apostas para o futuro. Nesse espírito de celebração, a programação surge com uma criação coletiva (curadores e artistas), o que permite total entrosamento no palco.

Nessa edição, além da curadoria, Nelson Motta será DJ e animará o público com set inédito e preparado exclusivamente para o festival.

A criação e realização do Doce Maravilha é da Bonus Track, empresa de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer. No Jockey Club Brasileiro, o evento ocupará o Pião do Prado e a Tribuna. Os dois palcos estarão instalados em pontos opostos estratégicos, possibilitando que o público se movimente com facilidade entre ambos a cada show. Com capacidade para receber até 15 mil pessoas por dia, terá ainda projeto de acessibilidade, contemplando áreas adaptadas, rampas, banheiros acessíveis, interpretação em libras e áreas PCD com monitores.

Serviço

26 de setembro (sexta-feira) – Noite Doce

Abertura dos portões: 17h

PALCO BRADESCO

18h30 – Dead Fish convida Gee Rocha & Di Ferrero

PALCO CORONA

19h20 – CPM 22: 30 anos

20h30 – Forfun: 20 anos de Teoria Dinâmica Gastativa com Lucas Silveira

DJS:
Brunetta toca Anos 2000

Ingresso Noite Doce – Lote 4

Inteira: R$ 450
Meia: R$ 225
Solidário: R$ 293

27 de setembro (sábado) – Esgotado

Abertura dos portões: 12h

PALCO BRADESCO

13h10 – Mari Jasca convida Duda Brack & Marcos Sacramento

14h25 – Dora Morelenbaum convida Jadsa

16h05 – Adriana Calcanhotto é Partimpim em: O Quarto no Palco

18h05 – Baile do Simonal convida Ícaro Silva e Acadêmicos do Baixo Augusta

PALCO CORONA

15h10 – Lamparina convida Mariana Aydar

17h05 – Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jotapê

18h55 – Baianasystem apresenta: Lundu Rock Show

20h30 – Ney Matogrosso convida Marisa Monte

DJs:
DJ Patife. DJ Mam. Tatá Ogan. Lys Ventura
Rock das Aranhas Live: 80 anos de Raul Seixas
DJ Sophia. DJ Nath Grilo. Zedoroque. Let Gabs
Mango DJ Set B2B Juntos com Certeza

28 de setembro (domingo)

Abertura dos portões: 12h

PALCO BRADESCO

13h – Biltre – 10 anos de Bananobikenologia

14h10 – Jards Macalé canta: O Álbum de 1972

15h45 – Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra

17h45 – Melly convida Rashid

PALCO CORONA

14h55 – Pretinho da Serrinha convida Paulinho Moska

16h40 – Nando Reis e Samuel Rosa

18h30 – Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione

20h20 – Liniker celebra: 1 ano de CAJU com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem

DJs:
Deekapz. DJ Janot. DJ Corello. Thiago Xá. DANDAN (Discopedia)
Tales Mulatu. Xepa. Rapha Lima. DJ Yas. DJ Ise

INGRESSOS – DOMINGO – Lote 4

Inteiro: R$ 500
Meia: R$ 250
Solidário: R$ 325

Apresentações pocket

O espaço do Boticário será um ponto de encontro musical, com um time de artistas que ressalta a pluralidade e a potência da música brasileira contemporânea, reunindo novas vozes do cenário nacional. No sábado, se apresentarão a carioca Carol Juno (14h) e a baiana Josyara, que traz o álbum “Josyara canta Timbalada” (20h). Já no domingo, será a vez da carioca Mariana Volker (13h45) e da rapper Tássia Reis (19h50), pela primeira vez no Rio.

Alimentação

As operações que estarão presentes no evento são:
Joaquina – Comida brasileira
Benola Burger – Hamburger
Jurubeba – Comida de boteco
Heaven Cucina – Comida comfort
Casa do Saulo – Comida típica do Pará

Foodtrucks:
Domino´s – Pizza
La Panata – Empanadas
Marola e Futuro Burger – Sanduíche de peixe e vegano
Brewteco – Boteco
Tasquinha do Portuga – Comida Portuguesa
Hot Dog From Rio – Cachorro-quente
O Falafel – Comida Árabe
Extouro – Hamburger

INGRESSOS

Vendas on-line no site da Eventim (somente cartões de crédito);
Ponto de venda credenciado: estádio Nilton Santos – Engenhão (cartões de crédito e débito);
Endereço: Bilheteria Norte – Rua das Oficinas, s/n – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ;
Clientes pessoa física Bradesco portadores dos cartões de crédito e débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio de todas as bandeiras têm 15% de desconto.

26, 27 e 28 de setembro

Local: Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31, Gávea, Rio de Janeiro/RJ;
Classificação etária: acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal;
Capacidade: 15 mil pessoas por dia de evento

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost