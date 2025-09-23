Documento mostra que Rueda reservou suíte por um ano para Milton Leite

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, reservou por um ano uma suíte de hotel em São Paulo para o ex-presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Milton Leite.

A coluna teve acesso ao documento no qual Rueda reserva o quarto 1502 para o colega, no hotel George V, em São Paulo, pelo período de 01/05/2022 a 01/04/2023.

“A suíte saiu do pool a pedido do Sr. Antonio Rueda, para uso do Sr. Milton Leite, a qualquer momento e necessidade, dentro desse período, com livre acesso à unidade”, diz o registro da administração.

Sair do pool significa que a suíte 1502 não estava disponível para reserva durante o período bloqueado por Rueda.

Questionado pela coluna sobre a reserva, Milton Leite afirmou, num primeiro momento:

“Desconheço. Quarto de hotel nunca tive à disposição. Alguém está mentindo. Eu não durmo fora de casa em São Paulo, de jeito nenhum. Tenho minha casa, para que eu precisaria de quarto de hotel?”

Após a coluna enviar o documento com a reserva, Leite declarou:

“Estive algumas vezes nesse hotel, não me lembro o nome da suíte, para encontrar o senhor Bivar — na suíte, no hall ou num café. Não sei dizer”, afirmou.

Procurado, Rueda disse que “o apartamento em questão nunca esteve sob sua responsabilidade”.

“Antonio Rueda mantém com o Sr. Milton Leite uma relação estritamente partidária. O apartamento em questão nunca esteve sob sua responsabilidade. Conforme amplamente conhecido, Luciano Bivar, proprietário de mais de 30 unidades nesse edifício (em seu nome e de empresas ligadas a ele), utilizou o imóvel durante sua pré-campanha à Presidência da República em 2022, cedendo-o a diversos políticos de seu interesse”, disse em nota à coluna.

O dirigente voltou a relacionar reportagens sobre sua conduta à decisão de deixar a base de apoio ao governo Lula.

“Rueda permanece sempre à disposição para enfrentar a avalanche de desinformação que vem sendo disseminada em torno de seu nome, especialmente desde a decisão política de sua Federação em deixar o governo”, prossegue a assessoria.

O deputado Luciano Bivar (União-PE) confirma que é dono de várias unidades do hotel e diz que está documentado que a unidade 1502 foi reservada por Rueda para o ex-vereador. “Sobre mais eu não comento. Não sou médico, mas Rueda é um sociopata”, disse à coluna.

Na época, Bivar afirma que havia transferido seus negócios para Rueda administrar, incluindo os quartos do hotel. Posteriormente, os dois romperam a relação.

Rueda entregou partido para Milton Leite em São Paulo

Rueda entregou o União Brasil em São Paulo ao ex-vereador, o que garantiu a ele poder para indicações políticas em prefeituras e definição de candidaturas. O presidente do partido no estado é o deputado federal Alexandre Leite, filho do ex-vereador. Milton Leite é o tesoureiro da sigla.

“Não tenho nenhum negócio financeiro com Rueda. Só a questão partidária”, afirmou Leite, acrescentando que o dirigente do União “tem meu respeito”.

PF apura suposto patrimônio oculto de Rueda

O Metrópoles revelou que a Polícia Federal investiga a informação de que Rueda possui quatro aeronaves registradas em nome de laranjas, operadas pela TAP (Táxi Aéreo Piracicaba) — sem relação com a companhia aérea portuguesa. Rueda não tem nenhuma aeronave em seu nome, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em relato à coluna, dois correligionários de Rueda disseram ter presenciado uma conversa telefônica dele na qual tratava da compra de um jatinho. Segundo o relato, Rueda disse aos colegas que possuía cinco aeronaves e que chegaria a dez. A conversa ocorreu no ano pré-eleitoral de 2021.

Leia também

Formalmente, as apurações sobre Rueda fazem parte da Operação Tank, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Carbono Oculto, que investiga o envolvimento do PCC num esquema de adulteração no setor de combustíveis. Porém, outros fatos relacionados ao dirigente partidário estão sendo levantados, e a corporação não descarta abrir uma investigação específica sobre ele, caso surjam novos indícios que a justifiquem.

Rueda diz que investigação é troco do governo

Em nota divulgada na semana passada, Rueda acusou o governo Lula de usar a Polícia Federal para atacá-lo, em retaliação ao desembarque de seu partido da base do governo.

“Estou sendo alvo de ilações irresponsáveis e sem fundamento. Não há qualquer lastro fático. O que há, sim, é um pano de fundo político nessas leviandades que estão sendo orquestradas, usando-se uma operação policial séria para atacar adversários”, disse Rueda na semana passada.

Como reação, Rueda exigiu que o ministro Celso Sabino (Turismo) entregue o cargo — o que ainda não ocorreu. Nada foi dito sobre os demais postos do partido no governo Lula. O dirigente costuma dizer que sua fortuna vem da atividade de escritório de advocacia.