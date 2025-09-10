Dois apostadores do Acre acertam números da Mega-Sena e faturam bolada; confira

Dois apostadores do Acre, um de Cruzeiro do Sul e outro de Rio Branco, acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena nesta terça-feira (9), garantindo prêmios de pouco mais de R$ 34 mil cada.

A aposta do morador de Cruzeiro do Sul foi registrada na Loteria Bemol, enquanto a do apostador de Rio Branco foi feita pela internet. As dezenas sorteadas foram: 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59.

Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou, podendo chegar a R$ 55 milhões no próximo sorteio, previsto para quinta-feira (11).