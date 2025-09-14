Dois homens são presos com porções de maconha, skunk e haxixe

Dois homens, de 25 e 31 anos, foram presos na manhã deste domingo (14/9). Eles foram flagrados com diversas porções de drogas e uma arma de fogo, na QR 621 de Samambaia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante patrulhamento na região, os suspeitos foram abordados em atitude suspeita.

No local da abordagem, foram encontradas 21 porções de maconha prensada, uma porção de maconha “dry”, um tablete de maconha, 23 porções de “skunk”.

Além disso, os policiais apreenderam 11 porções de haxixe, uma pistola Taurus 765, um carregador, sete munições calibre .32 e duas balanças de precisão.

Os detidos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), o boletim de ocorrência por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi registrado.