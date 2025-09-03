Dois homens são presos suspeitos de roubo de motocicletas na Avenida Ceará, em Rio Branco

No início da noite desta quarta-feira (3), dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na Avenida Ceará, em Rio Branco, suspeitos de estarem envolvidos no roubo de motocicletas na região.

De acordo com informações preliminares, um dos detidos já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime, mas acabou sendo liberado em seguida. A ação chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos após a prisão, nem se os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.