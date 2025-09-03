Dois homens são presos suspeitos de roubo de motocicletas na Avenida Ceará, em Rio Branco

Prisão chamou atenção de quem passava pelo local; desfecho ainda não foi informado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No início da noite desta quarta-feira (3), dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na Avenida Ceará, em Rio Branco, suspeitos de estarem envolvidos no roubo de motocicletas na região.

Dois homens são presos suspeitos de roubo de motocicletas na Avenida Ceará, em Rio Branco. Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, um dos detidos já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime, mas acabou sendo liberado em seguida. A ação chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos após a prisão, nem se os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.