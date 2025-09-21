Domingo no Acre promete calor intenso e rajadas de vento antes da chegada da onda polar

O domingo (21) será marcado pelo tempo quente e ventilado em Rio Branco, com mínima entre 22°C e 24°C e máxima variando de 34°C a 36°C. A capital deve registrar ventos moderados com fortes rajadas, que podem passar de 50 km/h, deixando a sensação de calor menos intensa, apesar das altas temperaturas. A previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas passageiras, mas de baixa intensidade, segundo o meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui.

Nas demais regiões do Acre, o clima também será de calor predominante, mas com características distintas conforme a localização. No sul e leste do estado, que inclui municípios como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, o cenário será semelhante ao da capital, com mínimas entre 22°C e 24°C e máximas chegando a 37°C. Apesar do forte calor, há apenas baixa probabilidade de chuvas intensas nessas áreas.

Já no centro e no oeste do Acre, que abrange Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, o tempo segue quente e abafado, mas com maior possibilidade de pancadas fortes de chuva em alguns pontos. As mínimas ficam entre 23°C e 25°C, enquanto as máximas variam de 33°C a 37°C, dependendo da localidade.

O domingo será marcado também por ventos constantes em todo o estado, ora fracos, ora moderados, mas com rajadas que devem chamar atenção, especialmente em Rio Branco e na região de Brasileia. A umidade relativa do ar se mantém alta pela manhã, entre 90% e 100%, mas cai no período da tarde, chegando a valores entre 35% e 55%, de acordo com a microrregião.

Davi Friale lembra ainda que uma fraca onda polar chega ao Acre na terça-feira (23), já no início da primavera, trazendo chuvas mais fortes e queda nas temperaturas.