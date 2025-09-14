Domingo será de sol escaldante, chuvas rápidas e termômetros perto dos 40°C no Acre

O domingo (14) será de muito calor em todo o Acre, com predomínio de sol e nuvens, mas também com possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do estado. Em Rio Branco, a previsão indica mínima entre 22 °C e 24 °C e máxima variando de 34 °C a 36 °C, com umidade relativa do ar oscilando entre 35% e 95%. A informação é do portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale.

Nas demais regiões acreanas, as temperaturas seguem elevadas. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros devem marcar mínimas entre 22 °C e 24 °C, com máximas de 35 °C a 37 °C. Plácido de Castro e Acrelândia terão cenário semelhante, também com variação entre 22 °C e 24 °C nas primeiras horas do dia e picos de até 37 °C à tarde.

Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a mínima deve oscilar entre 22 °C e 24 °C, enquanto a máxima pode atingir de 35 °C a 37 °C. Já em Tarauacá e Feijó, o calor será ainda mais intenso, com mínimas de 23 °C a 25 °C e máximas variando de 36 °C a 38 °C. No Vale do Juruá, que abrange Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, os termômetros ficam entre 23 °C e 25 °C nas primeiras horas do dia, subindo para máximas entre 33 °C e 35 °C. O mesmo deve ocorrer em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, onde a variação prevista também vai de 23 °C a 25 °C pela manhã e de 33 °C a 35 °C à tarde.

Segundo Davi Friale, os ventos sopram entre fracos e calmos, variando de acordo com a região, mas prevalecendo as direções norte, noroeste e oeste. A umidade relativa do ar segue em queda durante a tarde, reforçando a sensação de calor, especialmente nas áreas de maior insolação. Apesar disso, há chance de pancadas isoladas em pontos do Acre, que podem vir acompanhadas de trovoadas.

A previsão confirma a transição do inverno seco para a primavera, período em que as chuvas começam a se intensificar gradativamente no estado, trazendo alívio após a estiagem e marcando o início de um novo ciclo climático.