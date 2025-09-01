Dona Ruth reage após homem divulgar fotos inéditas e dizer que namorou Marília Mendonça

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, reagiu após o publicitário Alex Matos afirmar que foi o primeiro namorado da artista e compartilhar fotos inéditas da época da infância. Segundo ele, os dois teriam se relacionado entre 2007 e 2008, quando Marília tinha 12 anos e ele 13.
Em uma página de notícias no Instagram, Dona Ruth negou o suposto namoro e disse que a relação entre eles era apenas de amizade. “Só amizade. Foram criados juntos”, comentou.
O caso
Alex Matos publicou registros ao lado da eterna Rainha da Sofrência, dizendo que Marília havia sido sua primeira namorada. O post rapidamente viralizou, acumulando mais de 500 mil curtidas.
Na sequência, ele se manifestou sobre a repercussão:
“Postei porque senti saudade da Marília Dias, com quem eu convivi e cresci. Depois de tantos anos que ela se foi, decidi compartilhar um pouco dela aqui”, afirmou.
Alex também disse que não esperava tamanha repercussão:
“Não era minha intenção viralizar e tomar toda essa proporção. Vou sumir daqui, até porque tenho que me dedicar a Cristo”, escreveu.
📍 Fonte: redes sociais/ Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet