donald-trump-associa-uso-de-tylenol-na-gravidez-ao-autismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (22/9) que a FDA (Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos) vai orientar médicos a alertar gestantes sobre os possíveis riscos do uso do Tylenol. Segundo ele, o medicamento “pode estar associado a um risco muito maior de autismo”.

“Tomar Tylenol não é bom. Eu digo: não é bom”, afirmou o republicano, acrescentando que a recomendação oficial será de que grávidas evitem o produto “a menos que seja clinicamente necessário”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O presidente Donald Trump Reprodução: CNN Presidente dos EUA Donald Trump assinou oficialmente a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros Reprodução: Internet Donald Trump Donald Trump Reprodução: Instagram Donald Trump em entrevista à imprensa na Casa Branca nesta sexta-feira (5/9) Reprodução: YouTube/The White House Voltar

Próximo

Trump enfatizou que a orientação é limitar o uso do analgésico apenas a situações específicas, como casos de febre. O anúncio ocorreu no Salão Oval, ao lado do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., do chefe da FDA, Dr. Marty Makary, do diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, Dr. Jay Bhattacharya, e do administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Dr. Mehmet Oz.

Durante o pronunciamento, o presidente agradeceu a Kennedy por levantar a pauta: “o homem que trouxe essa questão para a vanguarda da política americana, junto comigo”. Ele também afirmou: “Nós entendemos muito mais do que muitas pessoas que estudaram o assunto”.

Debate científico

Pesquisadores ressaltam que o autismo não tem causa única, mas envolve fatores genéticos e ambientais. Até o momento, a comunidade médica não chegou a um consenso sobre a relação entre o uso de paracetamol na gestação e o transtorno.

O Tylenol é visto como o analgésico de venda livre mais seguro para grávidas, especialmente para febre ou dores leves. Outras substâncias comuns, como ibuprofeno e aspirina em doses regulares, estão associadas a riscos maiores de complicações durante a gestação.

Posição da fabricante

A Kenvue, responsável pelo Tylenol, reagiu às falas de Trump. A empresa destacou que, recentemente, manteve um “intercâmbio científico” com autoridades de saúde americanas e reforçou a importância de que gestantes consultem seus médicos antes de usar qualquer medicamento.

“O paracetamol [princípio ativo do Tylenol] é a opção mais segura de analgésico para gestantes, conforme necessário, durante toda a gestação”, disse a companhia em nota divulgada no domingo (21/9).

Segundo o comunicado, sem esse recurso as mulheres teriam de lidar com duas alternativas arriscadas: suportar condições como febre — que podem afetar mãe e bebê — ou recorrer a fármacos considerados menos seguros.

Ainda de acordo com a Kenvue, “os fatos são que mais de uma década de pesquisas rigorosas, endossadas por importantes profissionais médicos e reguladores globais de saúde, confirmam que não há evidências confiáveis que vinculem o paracetamol ao autismo. Apoiamos os muitos profissionais de saúde pública e médicos que revisaram essa ciência e concordam.”