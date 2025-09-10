Dorival Júnior destaca concorrência entre Gui Negão e Yuri Alberto

Em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Athletico-PR por 2 x 0, nesta quarta-feira (10/9) e garantiu a sua vaga na próxima fase da competição. Agora, o Timão espera o vencedor entre o confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG para saber quem será o seu adversário na próxima fase.

Em coletiva pós-jogo, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, destacou a disputa de Gui Negão com Yuri Alberto pela posição de atacante e disse que a concorrência no elenco gera o crescimento da equipe. Gui foi autor de um dos gols da partida diante do Furacão.

“O futebol é uma concorrência diária, por isso é necessário que você tenha sempre um elenco forte. Para que você tenha uma briga constante por posições. Acho que um jogador motiva o outro e isso faz com que exista o crescimento”, avaliou o treinador.

O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Athletcio-PR por 2 x 0

O Athletico-PR está eliminado da Copa do Brasil

Dorival ainda destacou que a evolução de jogadores que estavam desacreditados auxiliou no crescimento coletivo da equipe e consequentemente, na melhora dos resultados do Corinthians.

“Jogadores que estavam desacreditados de repente vem aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas acima de tudo por acreditarem em si próprios. Eu acho que isso sim é uma diferença e tem feito com que a confiança aumente, você melhora individualmente a sua entrega em campo, consequentemente, coletivamente você vai ganhar bastante, é o que tem acontecido”, pontuou.

Por fim, o treinador do Corinthians falou sobre os próximos jogos que a equipe irá jogar e sobre a situação do clube paulista no Brasileirão. Atualmente, o time comandado por Dorival está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, apenas quatro da zona de rebaixamento.

“Tem que melhorar, tem que crescer, temos consciência disso. (…) Nós temos que ter o entendimento que a nossa posição nós incomoda, a equipe vem evoluindo e melhorando a cada momento, acreditando um pouco mais, se tornando um pouco mais consistente”, concluiu.