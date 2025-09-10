DPE-AC terá novo concurso para Defensor em 2025: orçamento garantido e salário de R$ 23,2 mil

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) entrou no radar dos concurseiros: a Lei Orçamentária de 2025 prevê recursos para o concurso de Defensor(a) Público(a). A previsão orçamentária não substitui a autorização formal do edital, mas indica prioridade no planejamento do governo. Paralelamente, segue em andamento o certame anterior, organizado pelo Cebraspe, com 11 vagas imediatas + cadastro de reserva e 1.022 inscritos; a última atualização foi em 5/12/2024, com convocações para exames. A remuneração inicial informada para a carreira é de R$ 23.226,13.
Situação atual
-
Previsto na LOA 2025: há dotação específica para concursos; a abertura/convocação depende de atos administrativos (autorização, banca e edital).
-
Concurso em andamento: 11 imediatas + CR, 1.022 inscritos (Cebraspe), com etapas internas já em curso desde a convocação de 05/12/2024.
Vagas e salário
-
Cargo: Defensor(a) Público(a) do Estado do Acre.
-
Inicial: R$ 23.226,13 (segundo o certame em curso).
-
Vagas: no edital vigente são 11 imediatas + CR; para um novo edital em 2025, o quantitativo será definido quando da autorização.
Requisitos mais comuns (a confirmar no edital)
-
Bacharelado em Direito (diploma reconhecido).
-
3 anos de atividade jurídica na data da posse (contagem conforme regras do edital).
-
Demais exigências usuais: quitação eleitoral e, se for o caso, militar; idoneidade; aptidão física e mental.
O que costuma contar como “atividade jurídica”
Em defensorias, usualmente são aceitos (exemplos): exercício da advocacia com atos privativos; cargos/funções privativos de bacharel em Direito; magistério superior na área; prática forense com atuação efetiva. A lista e a forma de comprovação são definidas no edital.
Etapas típicas para Defensorias (padrão nacional)
Embora cada edital traga seu desenho, o formato mais comum inclui:
-
Prova objetiva;
-
Provas escritas discursivas (peças e questões) com foco nas áreas de atuação;
-
Prova oral;
-
Avaliação de títulos;
-
Investigação social e exames (médicos/psicológicos).
Atenção: confirme sempre no edital específico da DPE-AC/Cebraspe, pois conteúdo e pesos podem variar.
Conteúdos que mais caem
-
Constitucional, Administrativo, Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal, Direitos Humanos;
-
Direitos Difusos e Coletivos, Infância e Juventude, Execução Penal, Consumidor, Tributário (noções aplicadas);
-
Princípios institucionais da DPE (Lei Complementar 80/1994 e legislação estadual da DPE-AC).
Estratégia de preparação (prática e direta)
-
Base diária: 3 blocos de 50 min (Constitucional/Adm; Civil/Proc. Civil; Penal/Proc. Penal) + 20 min de Direitos Humanos/Coletivos.
-
Sábado: simulado Cebraspe + correção ativa (mapas mentais).
-
Domingo: revisão leve + peças/prática (15–20 linhas por resposta).
-
Pós-edital: ajuste fino para legislação local e jurisprudência atualizada.
