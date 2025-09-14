Drogas no sutiã e dinheiro na calcinha: “Princesinha do Tráfico” é presa

Conhecida como “Princesinha do Tráfico”, Francisca Jayane da Silva, de 25 anos, foi presa pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na última sexta-feira (12/9). Ela é suspeita de integrar uma facção criminosa e de atuar no tráfico de drogas na região de Juazeiro do Norte, no interior do estado.

Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, por participação em organização criminosa.

Leia também

Ela foi localizada na sexta (12), na casa em que morava, em um condomínio no bairro Aeroporto.

Francisca Jayane já era conhecida pela polícia, e sua prisão já havia sido notícia anteriormente. Isso porque, em 2020, a mulher foi abordada por policiais e flagrada escondendo dinheiro no sutiã e em sua calcinha.

No momento da prisão, realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Sul (Draco Sul), um aparelho celular foi apreendido.

“Após os procedimentos cabíveis, a mulher foi colocada à disposição do Poder Judiciário”, disse a Polícia Civil.