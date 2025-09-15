Drones russos invadem espaço aéreo da Romênia; UE condena violação

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, classificou, neste domingo (14/9), como “inaceitável” a incursão de um drone russo no espaço aéreo da Romênia, acusando Moscou de uma “escalada imprudente”.

Menos de quatro dias após a espetacular intrusão de 19 drones russos no céu da Polônia — outro país membro da Otan —, a Romênia alegou que uma aeronave não tripulada havia violado seu espaço aéreo no sábado (13), afirmando que as ações de Moscou constituem um “novo desafio” à segurança no Mar Negro.

“A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é outra infração inaceitável da soberania de um Estado-membro da UE”, escreveu Kallas na rede X. “Essa escalada imprudente contínua ameaça a segurança regional. Nós nos solidarizamos com a Romênia. Estou em contato próximo com o governo romeno”, acrescentou.

Bucareste condenou veementemente “as ações irresponsáveis da Federação Russa”, enfatizando que “elas representam um novo desafio à segurança e à estabilidade regionais na área do Mar Negro”, conforme um comunicado do Ministério da Defesa. “Tais incidentes demonstram a falta de respeito da Federação Russa pelo direito internacional”, acrescenta o documento.

A Romênia informou, na noite de sábado, que seu espaço aéreo foi violado por um drone durante um ataque russo à vizinha Ucrânia.

A Polônia e os países da Otan com presença militar em seu território estão em alerta máximo.

Alemanha envia avião

A Romênia enviou dois caças F-16 na noite de sábado para monitorar a situação. A aeronave “detectou um drone no espaço aéreo nacional”, que voou por cerca de 50 minutos sobre o leste do país, partindo da cidade de Chilia Veche, antes de deixar o espaço aéreo nacional próximo a Pardina, rumo à Ucrânia, segundo o comunicado.

“Os pilotos receberam autorização para abater o alvo, mas, no momento em que tiveram contato direto, avaliaram os riscos colaterais e decidiram não abrir fogo”, continua o comunicado do Ministério da Defesa romeno.

Uma lei aprovada em fevereiro pela câmara alta do Parlamento permite à Romênia abater drones que violem seu espaço aéreo.

A aeronave romena recebeu apoio de seus aliados alemães com “dois aviões Eurofighter Typhoon” que monitoraram a área, acrescentou o ministério.

De acordo com a mesma fonte, o drone não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente à segurança da população.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que está pronto para impor novas sanções contra a Rússia, mas com a condição de que os países da Otan parem de comprar petróleo russo.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a UE impôs uma proibição à maioria das importações de petróleo russo. No entanto, o oleoduto Druzhba (“amizade”, em russo) foi temporariamente isento para dar tempo aos países da Europa Central de encontrarem alternativas.

Hungria e Eslováquia, ambos membros da UE, continuam importando petróleo russo por meio do oleoduto, que tem sido alvo de recorrentes ataques ucranianos nas últimas semanas.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.