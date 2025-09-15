Drones russos invadem espaço aéreo da Romênia; UE condena violação

Escrito por Metrópoles
drones-russos-invadem-espaco-aereo-da-romenia;-ue-condena-violacao

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, classificou, neste domingo (14/9), como “inaceitável” a incursão de um drone russo no espaço aéreo da Romênia, acusando Moscou de uma “escalada imprudente”.

Menos de quatro dias após a espetacular intrusão de 19 drones russos no céu da Polônia — outro país membro da Otan —, a Romênia alegou que uma aeronave não tripulada havia violado seu espaço aéreo no sábado (13), afirmando que as ações de Moscou constituem um “novo desafio” à segurança no Mar Negro.

“A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é outra infração inaceitável da soberania de um Estado-membro da UE”, escreveu Kallas na rede X. “Essa escalada imprudente contínua ameaça a segurança regional. Nós nos solidarizamos com a Romênia. Estou em contato próximo com o governo romeno”, acrescentou.

Bucareste condenou veementemente “as ações irresponsáveis da Federação Russa”, enfatizando que “elas representam um novo desafio à segurança e à estabilidade regionais na área do Mar Negro”, conforme um comunicado do Ministério da Defesa. “Tais incidentes demonstram a falta de respeito da Federação Russa pelo direito internacional”, acrescenta o documento.

A Romênia informou, na noite de sábado, que seu espaço aéreo foi violado por um drone durante um ataque russo à vizinha Ucrânia.

A Polônia e os países da Otan com presença militar em seu território estão em alerta máximo.

Alemanha envia avião

A Romênia enviou dois caças F-16 na noite de sábado para monitorar a situação. A aeronave “detectou um drone no espaço aéreo nacional”, que voou por cerca de 50 minutos sobre o leste do país, partindo da cidade de Chilia Veche, antes de deixar o espaço aéreo nacional próximo a Pardina, rumo à Ucrânia, segundo o comunicado.

“Os pilotos receberam autorização para abater o alvo, mas, no momento em que tiveram contato direto, avaliaram os riscos colaterais e decidiram não abrir fogo”, continua o comunicado do Ministério da Defesa romeno.

Uma lei aprovada em fevereiro pela câmara alta do Parlamento permite à Romênia abater drones que violem seu espaço aéreo.

A aeronave romena recebeu apoio de seus aliados alemães com “dois aviões Eurofighter Typhoon” que monitoraram a área, acrescentou o ministério.

De acordo com a mesma fonte, o drone não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente à segurança da população.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que está pronto para impor novas sanções contra a Rússia, mas com a condição de que os países da Otan parem de comprar petróleo russo.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a UE impôs uma proibição à maioria das importações de petróleo russo. No entanto, o oleoduto Druzhba (“amizade”, em russo) foi temporariamente isento para dar tempo aos países da Europa Central de encontrarem alternativas.

Hungria e Eslováquia, ambos membros da UE, continuam importando petróleo russo por meio do oleoduto, que tem sido alvo de recorrentes ataques ucranianos nas últimas semanas.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.

ContilNet Notícias

