Dua Lipa se manifesta após rumores sobre demissão de agente por conta da Palestina

A cantora Dua Lipa foi às redes sociais nesta terça-feira (23/9) para negar rumores de que teria demitido seu agente David Levy por conta de divergências sobre a questão da Faixa de Gaza. Abertamente a favor da causa palestina, a diva pop reiterou seu posicionamento, mas criticou o uso do conflito no Oriente Médio como chamariz para notícias.

O jornal britânico Daily Mail havia noticiado na segunda-feira (22/9) que o rompimento ocorreu por conta de divergências políticas. De acordo com o veículo, David assinou uma carta contra o grupo de rappers Kneepcap críticos do estado de Israel. O executivo é judeu.

“Eu não endosso as ações de David Levy ou de outros executivos da música em relação a um artista que fala a sua verdade. Também não posso ignorar a forma como isso foi tratado pela imprensa. Não apenas a história era completamente falsa, mas a linguagem usada pelo Daily Mail foi deliberadamente inflamatória, criada unicamente para gerar cliques e claramente pensada para alimentar a divisão online. Sempre serei Free Palestine, mas explorar uma tragédia global para vender jornais é algo que considero profundamente preocupante”, disse Dua.

A artista se posiciona politicamente com frequência. Além da questão da Palestina, Dua Lipa também já criticou Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro, e endossou do movimento “Ele Não” em 2018.