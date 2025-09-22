Duas árvores caem, acertam carros e bloqueiam via na região central

Um trecho da Alameda Santos, na região da Avenida Paulista, centro de São Paulo, foi totalmente interditada após a queda de duas árvores, que acertaram carros estacionados na via na manhã desta segunda-feira (22/9).

Carro passa por calçada após queda de árvore na Alameda Santos

Carro passa por calçada após queda de árvore na Alameda Santos

Com o incidente, veículos que precisam passar pela via estão desviando pela calçada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas árvores caíram por volta das 6h15 perto do número 1780 da Alameda Santos, na altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Uma viatura foi para o local. A velocidade dos ventos pode chegar a 90 km na cidade de São Paulo nesta segunda, de acordo com a previsão dos meteorologistas.