Duas crianças morrem e pais ficam feridos em acidente em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas crianças, de 3 e 5 anos, e deixou os pais feridos na manhã deste domingo (21), no km 21 da Rodovia AC-90, a Transacreana, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, a família seguia de motocicleta em direção à casa de parentes, no km 23 da rodovia. No trajeto, o pneu dianteiro do veículo, uma Yamaha YS 150 Fazer preta, estourou, provocando a saída de pista e a colisão contra um poste de concreto.

Com o impacto, as crianças ficaram inconscientes e sofreram parada cardiorrespiratória. A mãe, Meurivan da Silva Carneiro, de 23 anos, sofreu trauma abdominal e escoriações na perna direita. Já o pai, Juciclei da Silva do Carmo, de 25 anos, apresentou fratura na bacia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram ambulâncias de suporte básico e avançado. No entanto, as crianças não resistiram e morreram ainda no local. O casal foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Meurivan chegou em estado grave, enquanto Juciclei apresentou quadro estável.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia. Após os procedimentos, os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML).

Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado, e a motocicleta foi retirada do local por um amigo da família.

Veja o vídeo: